МАГАТЕ збереже присутність на Запорізькій АЕС, – Гроссі

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) збереже присутність своїх фахівців на Запорізькій АЕС, окупованій російськими військами.

Про це генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив у відеозверненні під час візиту команди агентства на ЗАЕС, передає Європейська правда.

"Завершуємо наш довгоочікуваний візит на Запорізьку АЕС. Я щойно завершив перший огляд ключових зон, які ми хотіли побачити в цьому першому підході до всього об’єкта. Звичайно, тут ще багато чого потрібно зробити. Моя команда залишається. І найважливіше: ми встановлюємо тривалу присутність МАГАТЕ тут", – сказав Гроссі.

Більшість інспекторів місії Міжнародного агентства з атомної енергії, включаючи Гроссі, покинули Запорізьку атомну електростанцію після візиту в четвер. На станції залишилось 5 співробітників організації.

I am finishing my first visit to #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant.@IAEAorg is here to stay and will maintain a continued presence at #ZNPP. pic.twitter.com/k4zO3IMe2I