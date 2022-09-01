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Євросоюз виділив 10 мільйонів євро на безпеку та підтримку дистанційного навчання в Україні

школа

Євросоюз виділив 10 млн євро для забезпечення безпечних фізичних місць для навчання та підтримку програми дистанційного навчання в Україні.

Про це розповів віцепрезидент Єврокомісії Маргаритіс Схінас, який 1 вересня прибув із візитом до України, передає Європейська правда.

"Кожна війна – це війна проти дітей. Із міністерством освіти і науки України ми відзначаємо початок навчального року в Києві з почуттям рішучості. Починаючи від сьогодні ЄС виділяє 10 млн євро на допомогу в забезпеченні безпечних фізичних місць для навчання та підтримку програми дистанційного навчання в Україні", – написав Схінас у Twitter.

Напередодні візиту Схінас зазначив, що відкриття шкіл із початком навчального року є свідченням рішучості та сили духу українського народу. 

До чеських шкіл 1 вересня пішли до 60 тисяч дітей українських біженців.

У Франції 1 вересня почали навчальний рік у місцевих школах 18 тисяч українських школярів, які у зв’язку з війною опинились за кордоном.

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біженці (688) школа (243) навчання (77) Євросоюз (5070)


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