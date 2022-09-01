Падіння видобутку газу російським "Газпромом" сягнуло 15%

У січні-серпні 2022 року "Газпром" видобув 288,1 млрд кубометрів газу, що на 14,6% або на 49,1 млрд куб. м менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляє пресслужба російської компанії, експорт до країн далекого зарубіжжя за цей період впав на 37,4% або на 49,1 млрд куб. м – до 82,2 млрд кубометрів.

Попит на газ компанії із газотранспортної системи на внутрішньому ринку РФ за цей період зменшився на 2,9% (на 4,7 млрд куб. м).

Водночас російський монополіст вказує на зростання експорту газу до Китаю, однак обсяги постачання палива за контрактом з китайською CNPC традиційно не розкриває.

За даними Gas Infrastructure Europe, на 30 серпня запаси газу в ПСГ Європи заповнені на 54,2 млрд кубометрів. Для досягнення рівня заповненості ПСГ початку сезону відбору 2019/2020 року європейським компаніям потрібно закачати ще 18,2 млрд куб. м газу.

У зв’язку з цим "Газпром" натякає на можливу нестачу газу у Європі під час опалювального періоду.

"Навіть близькі до максимальних запасів у ПСГ великих європейських країн не гарантують надійного проходження майбутнього осінньо-зимового періоду", – зазначає російський монополіст.

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Як повідомлялося, за підсумками січня-липня 2022 року російський "Газпром" звітував про падіння видобутку на 12%, станом на 15 липня падіння видобутку становило 10,4%, на 15 червня – 6,4%.

"Газпром" методично зменшує експорт газу до країн ЄС, знаходячи для цього різноманітні пояснення. Зокрема, напередодні "Газпром" зупинив постачання газу трубопроводом "Північний потік" нібито для проведення планово-попереджувальних робіт на газоперекачувальному агрегаті. Водночас компанія відмовляється забирати відремонтовані газові турбіни для цього газогону з Німеччини або збільшувати транзит через Україну.

За даними Reuters, російський президент Владімір Путін робить ставку на те, що рекордні ціни на енергоносії та можливий дефіцит газу цієї зими схилятиме Європу спонукати Україну до перемир’я у розв’язаній Росією війні на умовах Кремля.