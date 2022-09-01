В Іспанії до кінця року дозволили безкоштовно їздити залізницею

В Іспанії почала діяти схема, що дозволяє пасажирам безкоштовно їздити приміськими потягами та потягами, що їздять на середню дистанцію.

Про це повідомляє The Guardian, передає Європейська правда.

Схема діятиме до 31 грудня й покликана допомогти пасажирам приміських поїздів упоратися з інфляцією.

Пасажири можуть отримати залізничний проїзний через програму національної залізничної мережі Renfe або на залізничних станціях.

Вони повинні вказати пункт призначення та внести депозит у розмірі 10 євро для приміських ліній та 20 євро для поїздок на середні відстані, після чого QR-код у додатку слугуватиме квитком.

Депозит буде повернуто наприкінці року, якщо власник квитка здійснив не менше ніж 16 поїздок до зазначеного пункту призначення.

Квиток поширюється на всі пункти призначення у тій самій зоні, що й зазначена станція.

Ті, хто прибув до Іспанії з інших країн, можуть зареєструватися, використовуючи номер свого паспорта. Для них програма теж принесе можливість зекономити.