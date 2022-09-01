Фінляндія надасть Україні нову партію оборонної допомоги на 8,3 мільйона євро

Фінляндія вирішила надати Україні нову партію оборонної допомоги.

Про це повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен, передає Європейська правда.

"Оборонна боротьба України триває, потреба допомоги залишається великою. Ми надсилаємо новий пакет оборонних матеріалів", – йдеться у заяві міністра, опублікованій на сайті міноборони Фінляндії.

Це вже восьма партія військової допомоги з Фінляндії Україні.

У заяві не наводиться опис техніки або терміни її доставки з міркувань безпеки. Водночас, представник міністерства оборони уточнив, що новий пакет оборонної допомоги буде на загальну вартість 8,3 млн євро, пише агентство Reuters.

У підсумку загальна вартість оборонної допомоги Фінляндії Україні з початку російського вторгнення становитиме 92,3 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Швеція надасть Україні новий пакет допомоги загальною сумою мільярд шведських крон (близько $100 млн).