Німеччина готується до припинення постачання російського газу "Північним потоком" взимку, – міністр

Німеччина заявляє, що не може покладатися на постачання газу з Росії цієї зими, оскільки Європа зіткнулася з переломним моментом енергетичної кризи через те, що потоки "Північного потоку-1" перервано через технічне обслуговування цього тижня, а наступного місяця очікуються додаткові роботи.

Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, передає Bloomberg.

"Ми не повинні розраховувати на надходження газу через газопровід "Північний потік-1" протягом зими", – сказав Хабек, додавши, що він не підтримує зв’язок із "Газпромом" з цього питання.

"Я очікую, що ми жодним чином не можемо покладатися ні на Росію, ні на "Газпром", решта – чисті спекуляції", – додав він.

Хабек і канцлер Німеччини Олаф Шольц звинуватили Кремль у використанні залежності Європи від російських енергоносіїв як зброї у відповідь на санкції, запроваджені після вторгнення в Україну.

Влітку, коли попит був низьким, Європа заповнювала свої газові сховища і зараз приблизно на два місяці випереджає графік, протидіючи ризику того, що Москва може зберегти поставки на мінімальному рівні.

Як зазначається, у Європі зростає очікування, що Росія використовуватиме постачання газу як спосіб тиснути на блок через санкції.

За словами джерел агентства, уряд у Берліні вже готується до продовження перебоїв з постачанням російського газу у зв’язку з додатковим обслуговуванням "Північного потоку-1" у середині жовтня. Ця зупинка може бути навіть довшою, ніж нинішня, сказав один із співрозмовників агентства.

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Як повідомлялося, 31 серпня "Газпром" припинив постачання газопроводом "Північний потік" для проведення планово-попереджувальних робіт на газоперекачувальному агрегаті. Ремонт триватиме до 04:00 3 вересня.

Як повідомлялося, раніше російський "Газпром" офіційно відмовився забирати відремонтовану турбіни для газопроводу "Північний потік", яка зараз знаходиться у Німеччині, вимагаючи скасування запроваджених щодо Росії санкцій.

Нагадаємо, раніше уряд Канади попри санкції вирішив повернути відремонтовану турбіну для російського газопроводу "Північний потік" на прохання Німеччини. За даними канадських ЗМІ, уряд країни у вигляді винятку із запроваджених проти Росії санкцій дозволив німецькій Siemens Energy ремонтувати турбіни для "Північного потоку" протягом ще двох років.

Водночас російський "Газпром" заднім числом оголосив про форс-мажор за своїми контрактними зобов’язаннями щодо постачання газу до Європи з 14 червня.

15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Пізніше російський "Газпром" повідомив, що зупинить експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції "Портова", внаслідок чого прокачування газу "Північним потоком" з 27 липня зменшилось із 40% до 20% від його потужності.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.