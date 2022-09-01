БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1710 відвідувачів онлайн
Новини
2 123 3

Німеччина готується до припинення постачання російського газу "Північним потоком" взимку, – міністр

габек

Німеччина заявляє, що не може покладатися на постачання газу з Росії цієї зими, оскільки Європа зіткнулася з переломним моментом енергетичної кризи через те, що потоки "Північного потоку-1" перервано через технічне обслуговування цього тижня, а наступного місяця очікуються додаткові роботи.

Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, передає Bloomberg.

"Ми не повинні розраховувати на надходження газу через газопровід "Північний потік-1" протягом зими", – сказав Хабек, додавши, що він не підтримує зв’язок із "Газпромом" з цього питання.

"Я очікую, що ми жодним чином не можемо покладатися ні на Росію, ні на "Газпром", решта – чисті спекуляції", – додав він.

Хабек і канцлер Німеччини Олаф Шольц звинуватили Кремль у використанні залежності Європи від російських енергоносіїв як зброї у відповідь на санкції, запроваджені після вторгнення в Україну.

Влітку, коли попит був низьким, Європа заповнювала свої газові сховища і зараз приблизно на два місяці випереджає графік, протидіючи ризику того, що Москва може зберегти поставки на мінімальному рівні.

Як зазначається, у Європі зростає очікування, що Росія використовуватиме постачання газу як спосіб тиснути на блок через санкції.

За словами джерел агентства, уряд у Берліні вже готується до продовження перебоїв з постачанням російського газу у зв’язку з додатковим обслуговуванням "Північного потоку-1" у середині жовтня. Ця зупинка може бути навіть довшою, ніж нинішня, сказав один із співрозмовників агентства.

Читайте також: Франція зможе обійтися без російського газу взимку, – регулятор

Як повідомлялося, 31 серпня "Газпром" припинив постачання газопроводом "Північний потік" для проведення планово-попереджувальних робіт на газоперекачувальному агрегаті. Ремонт триватиме до 04:00 3 вересня.

Як повідомлялося, раніше російський "Газпром" офіційно відмовився забирати відремонтовану турбіни для газопроводу "Північний потік", яка зараз знаходиться у Німеччині, вимагаючи скасування запроваджених щодо Росії санкцій.

Нагадаємо, раніше уряд Канади попри санкції вирішив повернути відремонтовану турбіну для російського газопроводу "Північний потік" на прохання Німеччини. За даними канадських ЗМІ, уряд країни у вигляді винятку із запроваджених проти Росії санкцій дозволив німецькій Siemens Energy ремонтувати турбіни для "Північного потоку" протягом ще двох років.

Водночас російський "Газпром" заднім числом оголосив про форс-мажор за своїми контрактними зобов’язаннями щодо постачання газу до Європи з 14 червня.

15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Пізніше російський "Газпром" повідомив, що зупинить експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції "Портова", внаслідок чого прокачування газу "Північним потоком" з 27 липня зменшилось із 40% до 20% від його потужності.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.

Автор: 

газ (7906) Газпром (2553) Німеччина (1874) росія (14111)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Интересно:а Украина,Президент,Кабмин-они готовятся к возможной остановке транзита российского газа зимой(россияне тупо взорвут газопровод и скажут что это ВСУ сделали)? Или как и с началом войны-это будет для них полная неожиданность? Есть ,разработанны схемы РЕВЕРСА ,реального а не вертуального реверса газа из хранилищ на Западе Украины в центр,на Юг и Восток Украины? Русские ведь могут еще и распределительные узлы в Полтавской области взорвать-где мы добываем собственный газ. Нафтогаз,Правительство Президет-они готовы к такому аврианту? Или снова будут делать удивленные глаза как 24 февраля? Учитывая личные и профессиональные качетва нащего шоумена-Президента думаю никто ни к чему не готовится. Советы из серии "запасайтесь дровами и буржуйками-лучшее подтверждение
показати весь коментар
02.09.2022 01:22 Відповісти
германии нужно признать что последние 20 лет она находилась под колпаком параши и не считаясь с затратами стремительно избавляться от шрёдерско-меркелевского "наследия"
показати весь коментар
03.09.2022 09:24 Відповісти
Кацапы гадят но убытки то им

Очередные утопленные в море миллиарды

Северный поток 1 идет за СП2
показати весь коментар
03.09.2022 09:58 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 