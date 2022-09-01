Надходження від туристичної галузі за пів року скоротилися на 26%, – ДАРТ

Через війну надходження до держбюджету від тургалузі України за перше півріччя 2022 року скоротилися на 26% в порівняні з аналогічним періодом 2021 року.

Про це повідомила глава Державного агентства з розвитку туризму Мар'яна Олеськів.

За її словами, найбільша частка надходжень до держбюджету за перші шість місяців поточного року сплачена готелями та санаторіями – майже 461 млн грн, але вона на 30% менша, ніж за перше півріччя 2021 року.

Приріст доходу зафіксовано від діяльності туристичних агентств, які принесли до держбюджету на 41% коштів більше, ніж за аналогічний період у минулому році. Однак ця цифра – наслідок ранніх бронювань, які українці зробили ще у довоєнні місяці. Разом з тим зафіксовано спад на 21% від діяльності туристичних операторів.

"Якщо говорити про регіони України, то найбільший розмір сплаченого податку за перше півріччя 2022 року показали місто Київ та Львівська, Івано-Франківська, Київська й Одеська області. Ріст продемонстрували Івано-Франківська (63%), Львівська (51%) та Київська (16%) області. Однак, якщо порівнювати суми з аналогічним періодом 2021 року, то у Києві та Одеській області все ж відбувся спад. На Одещині – на 82,3%, а у Києві – на 34%", – додала Олеськів.

Порівнюючи попередні підрахунки, можна побачити чітку тенденцію скорочення надходжень до бюджети від тургалузі – за перші чотири місяці 2022 року вони впали на 18%, а за перше півріччя майже на 26%, зазначила вона.

"Причина всім відома – війна. Частина території України або окупована, або перебуває в зоні активних бойових дій, і жодна туристична діяльність там просто неможлива. Інша частина – західні та центральні області – в основному функціонують як прихисток для тих українців, що були змушені покинути свої домівки через агресію РФ. Також на цих територіях частково поновили свою роботу туроператори, які спеціалізуються на внутрішньому туризмі", – зазначила Олеськів.