Фонд держмайна повторно виставив на аукціон Борщівський спиртзавод за 27 мільйонів

Фонд держмайна (ФДМ) України планує продати на аукціоні 21 вересня окреме майно Борщівського місця здійснення діяльності та зберігання спирту (Борщів Тернопільської області), що входить до ДП "Укрспирт", зі стартовою ціною 27,56 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні Фонду, передає Інтерфакс-Україна.

Актив складається з 812 найменувань будівель, 32 споруд, 770 одиниць обладнання та 10 транспортних засобів, серед яких виробничий корпус, бардосховище, котельня, спиртосховище, бродильний та вуглекислотний цех, свинарник, теплиці, ангари, гаражі та інше. Об'єкт оснащений основним технологічним обладнанням та необхідними комунікаціями.

"Відносно невеликий завод, але має хороше розташування у безпечній Тернопільській області. Підприємство заснували у 1907 році, у 2016 тут була проведена модернізація. Має робоче обладнання – трубопроводи, насоси, засоби автоматизації тощо", - прокоментувала в.о. голови ФДМУ Ольга Батова.

Борщівський спиртзавод розташований на двох земельних ділянках у місті Борщів загальною площею 7,4 га.

Покупець об'єкта зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з моменту отримання права власності на актив перерахувати на рахунок ДП "Укрспирт" 27,56 млн грн. для погашення боргів підприємства із заробітної плати перед його співробітниками, держбюджетом, а також для сплати простроченої кредиторської заборгованості.

Як повідомлялося, ФДМ призначав аукціони з продажу Борщівського спиртзаводу на 27 січня 2022 року та 12 жовтня 2021 року, але вони не відбулися.

У 2020-2021 pоках ФДМ провів приватизаційні аукціони з продажу 29 із 41 спиртзаводів ДП ​​"Укрспирт". Станом на закінчення 2021 року інвестори перерахували до бюджету країни 1,5 млрд грн за 22 об'єкти.