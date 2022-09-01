"Альфа-Банк" направить 3 мільярда прибутку за минулий рік на покриття збитків

Наглядова рада "Альфа-Банку" (Україна) пропонує акціонерам направити 90% чистого прибутку за 2021 рік, або 2,99 млрд грн на покриття збитків минулих років.

Згідно з порядком денним річних зборів акціонерів, дистанційне проведення яких заплановано на 30 вересня, передбачається 10% чистого прибутку, що залишилися, або 331,91 млн грн, направити до резервного фонду, а дивіденди не виплачувати, передає Інтерфакс-Україна.

Крім того збори планують затвердити наглядову раду "Альфа-Банку" в складі шести осіб, тоді як до війни на позачергових зборах у січні цього року наглядова рада була розширена з 10 до 12 осіб.

Наразі з обраних тоді зборами 12 членів у наглядовій раді, згідно з інформацією на сайті, залишилася рівно половина, з яких троє незалежних директорів – Євген Давидович, Володимир Жмак та Віктор Лисенко та три представники ABH Ukraine – Роман Шпек (голова спостережної ради), Ендрю Бакстер та Девід Марк Браун.

Із січня з різних причин наглядову раду залишили представники ABH Ukraine Петро Авен, Ільадр Карімов, Володимир Воєйков та незалежні директори Ернест Галієв, Аднан Аначалі та Олена Вольська.

За даними банку, його найбільшими акціонерами зараз опосередковано є Андрій Косогов (40,9614%, до нього після війни перейшли пакети Германа Хана, що потрапили під санкції, і Олексія Кузьмичова в розмірі відповідно 20,9659% і 16,3239%), Михайло Фрідман (32,8632%), Петро Авен (12,4018%), UniCredit S.p.A. (Італія, 9,9%), Марк Фоундейшн із дослідження ракових захворювань (3,8736%). Екс-міністр фінансів Болгарії Симеон Дянков, якому в середині квітня за погодженням з Нацбанком було передано право голосу за мажоритарним пакетом "Альфа-Банку", є довіреною особою НБУ щодо пакетів Косогова і Фрідмана та Авена, які потрапили під санкції.

"Альфа-Банк" (Україна), за даними НБУ, на 1 липня 2022 року за розміром загальних активів посідав 7 місце (104,03 млрд грн) серед 68 банків, що діють у країні. Чистий збиток банку, за інформацією Нацбанку, за січень-червень цього року становив 2,35 млрд грн.

Минулого року "Альфа-Банк" (Україна) збільшив чистий прибуток до 3,32 млрд грн з 1,15 млрд грн роком раніше.