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Постанова про виїзд за кордон чоловіків під заставу не запрацювала, – Федоров

кордон

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль не підписав постанову про "єВідрядження", яка має дозволити військовозобов’язаним чоловікам виїжджати за кордон по роботі під заставу 200 тис. грн.

Про це розказав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на брифінгу, передає LIGA.net.

"Ми анонсували, що було прийняте рішення на Кабміні, але постанова ще не підписана. Наразі ще відбувається дискусія в уряді щодо цієї постанови, щодо її доопрацювання, публікації і так далі. Зараз я не можу сказати, чи буде вона підписана, коли та в якому форматі", – сказав Федоров.

Планувалося, що "єВідрядження" запрацює з 1 вересня, але цього не сталося.

"Якщо вона буде підписана, ми цю послугу дуже швидко реалізуємо", – запевнив Федоров.

Детальніше про можливості виїзду за кордон для чоловіків читайте в матеріалі БізнесЦензор "єВідрядження" не запрацювало, підприємцям не дозволили виїжджати з України. Хто з чоловіків може перетинати кордон?".

Автор: 

кордон (1125) чоловіки (22) воєнний стан (136)


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Да отпустите уже тех кто хочет уехать. Все равно они воевать не буйдут...
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01.09.2022 21:26 Відповісти
Тролль, тебя рановато зарегили. 23.02.2022.
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02.09.2022 08:44 Відповісти
Воевать не будут, а вот онанировать получая 45 тысяч не считая забэзпэчення, или там бухать и не получать 45, но зато создавать проблемы всему своему пидроздилу - это тоже нормас. Ну, во всяком случае наше правительство считает что нормас.
Или людей назначать на должностя которым они и близко не соответствуют. Тоже в порядке вещей. Просто надо както штатную "дырку" заткнуть, чтоб отчитаться что у нас мильйонная армия. Из которых половина нормальных, а половина мало отличается от кацапских чмонь.
ЗЫ Простите, наболело )
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15.09.2022 03:58 Відповісти
За полгода те кто мог уехать уехал, а кто не уехал уже хрен уедет, потому что привык
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02.09.2022 00:55 Відповісти
Та цьому Федорову. хоч що хочеш. пропхати треба. який же спритний ! Таке враження. що в Україні одна " Дія " працює. а економіка. то таке - несуттєве...
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02.09.2022 01:37 Відповісти
Это шо ж за "услуга" такая? Типа, даешь бабки, можешь линять? Так Хведоров далеко не первопроходец в переходе границы за бабло. Такие как Хведоров уже давно на конвеер это поставили.
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02.09.2022 08:47 Відповісти

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