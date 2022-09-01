Постанова про виїзд за кордон чоловіків під заставу не запрацювала, – Федоров

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль не підписав постанову про "єВідрядження", яка має дозволити військовозобов’язаним чоловікам виїжджати за кордон по роботі під заставу 200 тис. грн.

Про це розказав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на брифінгу, передає LIGA.net.

"Ми анонсували, що було прийняте рішення на Кабміні, але постанова ще не підписана. Наразі ще відбувається дискусія в уряді щодо цієї постанови, щодо її доопрацювання, публікації і так далі. Зараз я не можу сказати, чи буде вона підписана, коли та в якому форматі", – сказав Федоров.

Планувалося, що "єВідрядження" запрацює з 1 вересня, але цього не сталося.

"Якщо вона буде підписана, ми цю послугу дуже швидко реалізуємо", – запевнив Федоров.

Детальніше про можливості виїзду за кордон для чоловіків читайте в матеріалі БізнесЦензор "єВідрядження" не запрацювало, підприємцям не дозволили виїжджати з України. Хто з чоловіків може перетинати кордон?".