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Новини
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Росія погрожує припинити експорт своєї нафти у випадку обмеження цін

путин,путін

Росія припинить постачання нафти та нафтопродуктів країнам, які запровадять обмеження цін на російську нафту.

Про це заявив віце-прем'єр РФ Олександр Новак, повідомляє російський Інтерфакс.

"Що стосується обмеження цін: якщо вони його введуть, ми просто таким компаніям або країнам, які вводитимуть обмеження, не постачатимемо свою нафту і нафтопродукти, оскільки ми не працюватимемо на неринкових умовах", – сказав Новак.

У середині липня таку можливість припускала голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна.

Новак зазначив, що йому невідомо, що до обмеження цін на російську нафту можуть приєднатися Індія та Китай.

Російський міністр також висловив думку, що впровадження механізму обмеження цін на російську нафту "зруйнує ринок повністю".

"На мій погляд, це повний абсурд (введення стелі цін, – ред.). Втручання у ринкові механізми такої найважливішої галузі, як нафтова, яка є найважливішою з точки зору забезпечення енергобезпеки всього світу, такі спроби лише призведуть до дестабілізації нафтової галузі, нафтового ринку. За це в першу чергу заплатять ті ж таки споживачі, європейські, американські, які вже платять сьогодні за високими цінами", – заявив Новак.

"Ми не чули від нафтових виробників, які беруть участь у ринку, бодай одного позитивного відгуку про цей абсурд, який обговорюють всі", – зазначив російський віце-прем'єр.

Коментуючи те, що у грудні набудуть чинності санкції Євросоюзу на закупівлю російської нафти, Новак зазначив, що російські компанії "знають про грудень, готуються до цього".

"Сподіваюся, що всі плани, які у них є, вони враховуватимуть грудень. Усі плани налаштовані на те, щоб зберегти нинішні рівні (експорту нафти, – ред.)", – повідомив Новак.

Читайте також: Росія пропонує країнам Азії великі знижки на нафту, щоб уникнути обмеження цін, – Bloomberg

Як повідомлялося, міністри фінансів країн "Великої сімки" (G7) 2 вересня обговорять можливість встановлення граничної ціни на російську нафту. У США сподіваються, що це послабить тиск на енергетичний ринок та скоротить прибутки Росії від експорту сировини.

У березні США заборонили імпорт нафти з РФ, на початку червня ЄС затвердив шостий пакет санкцій, який передбачав заборону імпорту нафти та деяких нафтопродуктів із Росії. Водночас відмова від нафти триватиме у ЄС близько пів року, а від нафтопродуктів – до восьми місяців.

У червні лідери країн G7 домовилися про запровадження у майбутньому ліміту цін на нафту, що імпортується з РФ. За даними видання Politico, США пропонували досягти ліміту цін на російську нафту, вивівши з-під дії санкцій у сфері страхування вантажоперевезень лише ті країни, які погодяться купувати паливо за встановленою ціною.

Газета Financial Times повідомляла, що адміністрація президента США Джо Байдена активізувала переговори з великими імпортерами нафти, щоб залучити їх до участі в ініціативі, яка має обмежити вартість продажу нафти Росією.

За словами джерел FT в офіційних колах США, Вашингтон веде переговори з Китаєм, Індією та низкою інших країн, які купували російську нафту з дисконтом до ринкової ціни після відмови від її закупівель багатьма європейськими покупцями через війну в Україні.

Автор: 

нафта (4754) росія (14111) США (4800) ціни (3412) Новак Олександр (128)


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Топ коментарі
+4
Все правильно...Буде все в рашкі, як у Венесуелі.
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01.09.2022 19:39
+4
Новак має, а орда завжди без штанів ходила.
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01.09.2022 20:18
+2
погрози погрозами, але яким чином московія збирається штани свої підтримувати?
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01.09.2022 19:30
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погрози погрозами, але яким чином московія збирається штани свої підтримувати?
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01.09.2022 19:30 Відповісти
Новак має, а орда завжди без штанів ходила.
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01.09.2022 20:18 Відповісти
на нет и суда не будет

в этом варианте нефть станет бешено дорогой, но путька будет только пускать слюни
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01.09.2022 22:57 Відповісти
сьогоднішний лєтун із лукойла вже просьок, що попереду мраки
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01.09.2022 23:00 Відповісти
Це він просьок, коли йому стартове прискорення зробили.
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02.09.2022 07:40 Відповісти
Все правильно...Буде все в рашкі, як у Венесуелі.
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01.09.2022 19:39 Відповісти
А каким боком рыночные отношения к войне , уничтожению чужой собственности и мародерству на уровне государства!!!!
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01.09.2022 21:06 Відповісти
Да захлебнитесь вы наконец то свое нефтью, хватит пугать всё время, пуганы уже не впервой!
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01.09.2022 21:33 Відповісти
Правильно! Так и надо!
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01.09.2022 22:24 Відповісти
Рынок заменит вашу сраную нефть, и не заметит даже, максимум два часа волонтильности на рынке ))))
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01.09.2022 23:03 Відповісти
Китайці та Індуси кажуть: "Та ні, та ту ви що, так не роблять". А за спиною протирають руки та не можуть дочекатися халявної жижи.
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02.09.2022 07:38 Відповісти
Всё верно, они покупают у РФ и затем продают в другие страны, в частности в ЕС.
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02.09.2022 11:11 Відповісти
Я думаю, всім пох*й...
Це "ринок", там не буває пустих місць!
А от "безробітних" торгашів - хоть греблю гати...)))
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02.09.2022 08:49 Відповісти

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