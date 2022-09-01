Міноборони заявило про ліквідацію затримок при виплаті грошового забезпечення військовим

Виплата грошового забезпечення військовим іде за графіком та без затримок.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Ви пам'ятаєте, в середині серпня на одному з брифінгів я повідомляла, що виплати грошового забезпечення за попередній місяць відбудуться із затримкою близько 2-3 тижнів. Це було пов'язано з процедурами внесення певних змін до законодавства у Верховній Раді, і Верховна Рада мала ухвалити певні рішення, ці рішення ухвалені. Все сталося за графіком. Станом на сьогодні всі кошти профінансовані у повному обсязі", – сказала Маляр.

Вона вказала, що загальний обсяг виплат грошового забезпечення та додаткової винагороди в серпні за липень становив понад 70 млрд грн, а Міноборони вже розпочало підготовку виплат у вересні за серпень.

Заступниця міністра поінформувала, що у період з 25 по 31 серпня Міноборони для забезпечення підрозділів ЗСУ передано 33 тис. бронежилетів, понад 22 тис. шоломів, понад 16 тис. пар взуття та понад 11 тис. комплектів форми.

"Сьогодні резерв, скажімо, бронежилетів у 12 разів перевищує запаси станом на кінець травня. Військове командування постійно має в своєму розпорядженні десятки тисяч бронежилетів і шоломів. У серпні тільки за прямими контрактами Міноборони, тобто це те, що закуплено за кошти платників податків, на склади ЗСУ поставлено понад 130 тис. бронежилетів", – повідомила Маляр.

Вона додала, що за минулий тиждень на склади ЗСУ було передано 10 тис. зимових курток.