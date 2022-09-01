Голова "Нафтогазу" заявив про готовність подати у відставку через реструктуризацію боргів

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко готовий піти у відставку, якщо це допоможе компанії досягти успіху у процесі реструктуризації боргу.

Про це він заявив у коментарі Reuters.

"Звичайно, для блага країни... якщо йдеться про це", – сказав Вітренко у відповідь на запитання, чи готовий він подати у відставку, якщо це допоможе переконати інвесторів підтримати відстрочку боргових виплат.

"Я не одружений на цьому кріслі", – додав Вітренко.

Водночас він наголосив, що увесь час був у тісному контакті з інвесторами і не чув "навіть натяку на те, що зміна генерального директора матиме якийсь вплив" на їхні рішення.

За його словами, інвестори розуміли, що рішення "Нафтогазу" про реструктуризацію було прийняте урядом, а не компанією, яка сподівалася продовжувати виплачувати свій борг за рахунок кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

"Це не було моїм рішенням із самого початку реструктуризації", – сказав голова "Нафтогазу", зазначивши, що держава поклала на компанію певні "зобов’язання щодо публічних послуг".

Раніше кредитори "Нафтогазу" двічі відхилили прохання компанії про відстрочку виплати боргу за облігаціями 2022 року, в результаті чого компанія опинилася у стані дефолту.

У зв’язку з цим Вітренко зазначив, що "нерозумно... залишатися в дефолті на невизначений час", і компанія обговорює варіанти вирішення цього питання з урядом.

Голова компанії наголосив, що отримати згоду власників облігацій 2022 року на заморожування виплат було важко, і необхідно було пояснити, що кошти потрібні уряду через війну.

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Як повідомлялося, напередодні "Нафтогаз" отримав згоду держателів єврооблігацій на відтермінування виплат лише за євробондами на 600 млн євро з погашенням у липні 2024 року, частину яких раніше викупив ЄБРР. Водночас компанія знову не змогла отримати згоду інвесторів на відтермінування виплат за євробондами на $500 млн з погашенням у 2026 році.

Нагадуємо, що 17 серпня 2022 року інвестори, що є власниками євробондів з терміном погашення у липні 2022 року, відхилили пропозицію "Нафтогазу" з відтермінування виплат.

Найближчим часом "Нафтогаз" звернеться до Кабінету міністрів із пропозицією виробити спільну позицію щодо подальших дій з реструктуризації єврооблігацій компанії.

Як повідомлялося, наприкінці липня "Нафтогаз України" допустив дефолт за єврооблігаціями на $335 млн, виплати за якими мали бути здійснені 26 липня. В компанії тоді пояснювали, що Кабінет міністрів не надав дозволу на погашення єврооблігацій, доручивши керівництву компанії невідкладно розпочати другий раунд переговорів з інвесторами про реструктуризацію боргу.

Після цього "Нафтогаз" направив власникам єврооблігацій через їх емітента Kondor Finance plc повторний запит про згоду про відстрочку виплат, в якому на відміну від початкового пропонує відстрочити погашення та відповідно продовжити термін на два роки не лише євробондів-2022, але і євробондів-2024 та євробондів-2026.

Нагадаємо, 21 липня Кабмін своїм рішенням визнав незадовільною роботу правління НАК "Нафтогаз України", пов’язану зі зміною кредитних умов з емітентом його єврооблігацій Kondor Finance plc. Цим же документом Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" укласти договір із Kondor Finance на встановлених урядом умовах. Самі умови у розпорядженні не було оприлюднено.