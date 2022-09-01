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Новини
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Голова "Нафтогазу" заявив про готовність подати у відставку через реструктуризацію боргів

нафтогаз,витренко,вітренко,юрій

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко готовий піти у відставку, якщо це допоможе компанії досягти успіху у процесі реструктуризації боргу.

Про це він заявив у коментарі Reuters.

"Звичайно, для блага країни... якщо йдеться про це", – сказав Вітренко у відповідь на запитання, чи готовий він подати у відставку, якщо це допоможе переконати інвесторів підтримати відстрочку боргових виплат.

"Я не одружений на цьому кріслі", – додав Вітренко.

Водночас він наголосив, що увесь час був у тісному контакті з інвесторами і не чув "навіть натяку на те, що зміна генерального директора матиме якийсь вплив" на їхні рішення.

За його словами, інвестори розуміли, що рішення "Нафтогазу" про реструктуризацію було прийняте урядом, а не компанією, яка сподівалася продовжувати виплачувати свій борг за рахунок кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

"Це не було моїм рішенням із самого початку реструктуризації", – сказав голова "Нафтогазу", зазначивши, що держава поклала на компанію певні "зобов’язання щодо публічних послуг".

Раніше кредитори "Нафтогазу" двічі відхилили прохання компанії про відстрочку виплати боргу за облігаціями 2022 року, в результаті чого компанія опинилася у стані дефолту.

У зв’язку з цим Вітренко зазначив, що "нерозумно... залишатися в дефолті на невизначений час", і компанія обговорює варіанти вирішення цього питання з урядом.

Голова компанії наголосив, що отримати згоду власників облігацій 2022 року на заморожування виплат було важко, і необхідно було пояснити, що кошти потрібні уряду через війну.

Читайте також: "Нафтогаз" отримав згоду кредиторів на відстрочку виплат лише за одним випуском євробондів

Як повідомлялося, напередодні "Нафтогаз" отримав згоду держателів єврооблігацій на відтермінування виплат лише за євробондами на 600 млн євро з погашенням у липні 2024 року, частину яких раніше викупив ЄБРР. Водночас компанія знову не змогла отримати згоду інвесторів на відтермінування виплат за євробондами на $500 млн з погашенням у 2026 році.

Нагадуємо, що 17 серпня 2022 року інвестори, що є власниками євробондів з терміном погашення у липні 2022 року, відхилили пропозицію "Нафтогазу" з відтермінування виплат.

Найближчим часом "Нафтогаз" звернеться до Кабінету міністрів із пропозицією виробити спільну позицію щодо подальших дій з реструктуризації єврооблігацій компанії.

Як повідомлялося, наприкінці липня "Нафтогаз України" допустив дефолт за єврооблігаціями на $335 млн, виплати за якими мали бути здійснені 26 липня. В компанії тоді пояснювали, що Кабінет міністрів не надав дозволу на погашення єврооблігацій, доручивши керівництву компанії невідкладно розпочати другий раунд переговорів з інвесторами про реструктуризацію боргу.

Після цього "Нафтогаз" направив власникам єврооблігацій через їх емітента Kondor Finance plc повторний запит про згоду про відстрочку виплат, в якому на відміну від початкового пропонує відстрочити погашення та відповідно продовжити термін на два роки не лише євробондів-2022, але і євробондів-2024 та євробондів-2026.

Нагадаємо, 21 липня Кабмін своїм рішенням визнав незадовільною роботу правління НАК "Нафтогаз України", пов’язану зі зміною кредитних умов з емітентом його єврооблігацій Kondor Finance plc. Цим же документом Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" укласти договір із Kondor Finance на встановлених урядом умовах. Самі умови у розпорядженні не було оприлюднено.

Автор: 

борг (1866) Нафтогаз (3303) реструктуризація (301) євробонди (628) Вітренко Юрій (264)


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Топ коментарі
+22
"Нафтогаз"
За бандюковича- банкрут.
За Порошенка- прибутковий, нагинає "грязьпром".
За Боневтіка- банкрут.
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01.09.2022 20:53
+14
не в отставку а со всей зеленой шоблой на нары лет на 25
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01.09.2022 21:20
+11
Підтримую пана Романа на всі 100%, яка можє бути відставка? Жирували, закупляли броньовані мерси, коли хто забув. За премії сміх і гріх говорити. Ця компанія, яка нічого не виробляє, а продає газ у 3 рази дорожче її вартості, як ті хренові "менеджери" умудрились наклепати стільки єврооблігацій з погашенням кожні 2 роки. Ці падлюки вчинили кримінальні злочини в складі ОЗУ спільно з європейськими мафіозі. А хто затверджував і де була та "велична" наглядова зрада ? Таки транжирили наші з вами платіжки і таки насправді жирували за мільйони європейського банку реконструкції і розвитку, бо саме **** скупив ті фантики вітренки. А де був нагляд кабміну за державною структурою-монополістом? Років на 15 з конфіскацією всього "непосильно" нажитого і обов"язково повернути премію 170 млн.
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01.09.2022 21:47
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Со свое зп реструктуризируй. А то как премии *********** получать - Так ты первый в списке, а как вытаскивать компанию из жопы, в которую ты же и завёл - так, ****, он услугу делает.
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01.09.2022 19:46 Відповісти
"Я не одружений на цьому кріслі", - додав Вітренко. Джерело: https://biz.censor.net/n3364513

так чому ж ти пес блудливий, вивержений із ОПи прогресивної соціаліститутки, .беш це крісло в хвіст та гриву во благо бородатої бабці та її ляльки на шарнірах????
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02.09.2022 10:57 Відповісти
Вкрали ВСЕ , що можна , пора і у відставку піти 😠
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01.09.2022 19:51 Відповісти
Голова "Нафтогазу" заявив про готовність подати у відставку через реструктуризацію боргів Джерело: https://biz.censor.net/n3364513

А чого тепер там залишатися, якщо в Нафтогазі така срака, потрібно терміново з*обувати і рухатися далі)
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01.09.2022 20:04 Відповісти
"Нафтогаз"
За бандюковича- банкрут.
За Порошенка- прибутковий, нагинає "грязьпром".
За Боневтіка- банкрут.
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01.09.2022 20:53 Відповісти
Навіть при шлеперу нафтопровід був державним, а при однотуровому став мудачуків.
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02.09.2022 10:41 Відповісти
не в отставку а со всей зеленой шоблой на нары лет на 25
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01.09.2022 21:20 Відповісти
Підтримую пана Романа на всі 100%, яка можє бути відставка? Жирували, закупляли броньовані мерси, коли хто забув. За премії сміх і гріх говорити. Ця компанія, яка нічого не виробляє, а продає газ у 3 рази дорожче її вартості, як ті хренові "менеджери" умудрились наклепати стільки єврооблігацій з погашенням кожні 2 роки. Ці падлюки вчинили кримінальні злочини в складі ОЗУ спільно з європейськими мафіозі. А хто затверджував і де була та "велична" наглядова зрада ? Таки транжирили наші з вами платіжки і таки насправді жирували за мільйони європейського банку реконструкції і розвитку, бо саме **** скупив ті фантики вітренки. А де був нагляд кабміну за державною структурою-монополістом? Років на 15 з конфіскацією всього "непосильно" нажитого і обов"язково повернути премію 170 млн.
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01.09.2022 21:47 Відповісти
А я пом'ятаю ще ті часи, коли куб коштував 0,78 грн.....
І без 1,59 грн "за транспортування"...
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02.09.2022 09:04 Відповісти
та стогнеш за хлібом та морозивом по 15копійок?
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02.09.2022 10:59 Відповісти
Вчи мову нара свинособача,знадобиться на допитах.
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02.09.2022 10:39 Відповісти
коли вітренко спздив мільярди, він в будьякий момент можи з'їбтись(піти у відставку).
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01.09.2022 21:38 Відповісти
в тюрму, а не у відставку, підор сраний. Обанкротив суперприбуткову компанію, накрав мільони доларів і тепер хоче втекти.
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01.09.2022 21:39 Відповісти
https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/analytics-and-forecasts/naftogaz-vitrativ-miljoni-dolariv-na-orendu-ofisu-umovi-oburili-ekspertiv/amp.htm НАК "Нафтогаз" під керівництвом Юрія Вітренка орендує приміщення за півмільйона доларів на місяць.

Умовами угоди ..."Укладено на 4 роки, а розмір щомісячної орендної плати складає 440 668 дол. США, причому НАК "Нафтогаз України" мав сплатити аванс, що дорівнює 15 місяцям оренди в сумі 6 610 020 дол.
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02.09.2022 11:03 Відповісти
А Лохбонэвтик не только его отпустит на все 4 стороны, но и медальку ,,За заслуги" на сраку прицепит
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01.09.2022 22:24 Відповісти
Главное не дать этому коллаборанту сбежать! Надо расследовать все что он делал работая в Нефтегазе!
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01.09.2022 22:29 Відповісти
...ну ты понял, да?
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01.09.2022 22:40 Відповісти
При Зеле просто рай для диверсантов,воров,коррупционеров. Прибыльную отрасль обанкротил в свой карман-в отставку,завалил работу СБУ- в отставку, Генпрокуратура ни хера не делала-в отставку,Коломой продолжает грабить страну-молчание ягнят,чиновник Минобороны обокрал ВСУ на 500млн.баксов-кража не подтвердилась,разворовали гуманитарку-молчание!
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02.09.2022 01:40 Відповісти
він напевне теж вклався як інвестор, а тут зелені пронюхали і, вражини, заблокували дивіки. І інвестиції фактично втрачені, втрачені свої бабки. Того то такий сумний погляд. А тут ще ревізор з орендами офісів нагодився, буде весело, коли зелені будуть "роздягати" сина комуністки.
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02.09.2022 01:54 Відповісти
Пам'ятаю як Коболева, коли Нафтогаз мав величезні прибутки, 73% рабочіх і крєстьян чмирили і в результаті він подав у відставку. І рабочі-крєстьянє раділи.

Так а що сі стало з Натфогазом?
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02.09.2022 07:13 Відповісти
коли зелені кажуть про благо країни
починає нудити аж до ригачки
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02.09.2022 08:10 Відповісти
Зразу на баланду разом з урядом
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02.09.2022 08:46 Відповісти
ничего, сегодня зеля какой-нибудь очередной видосиковый пердл выдаст типа того, что он виноват и готов понести ответственность за неправомерные действия своих пидлеглых... это очевидное, но вероятное или вероятное, но очевидное? то-то и но, что кишка тонка у того, что еще не успел умыкнуть... оно только в видосиках исторически-истерически общается с пердизентами ботсваны и ганы, а признать себя виновным в - оно пархатое без крыльев... как в "300 еврейцев" - мама, я пошел на войну... иди... мама, я повторяю, я пошел на войну... иди-иди...мама! я пошел на войну... иди...
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02.09.2022 08:57 Відповісти
Яку відставку, ****! На нари, підар!
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02.09.2022 09:10 Відповісти
Не в отставку а під арешт, він такий же ворог, тільки розвалює економіку
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02.09.2022 09:29 Відповісти
Яка відставка, тюрьма!
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02.09.2022 10:59 Відповісти
За то что Витренко не закупил 6 миллрд.куб. газа, оплаченного населением для подготовки зимнего сезона 2021, а эти деньги пошли , возможно на откаты с бюджета он хочет уйти в отставку - награбил и на отдых за покупками недвижимости в Монако? ни фига в тюрьму этот организм надо за причененный вред народу в мегаразмерах.
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02.09.2022 11:20 Відповісти
Обанкротив компанію з Бородою, і на море))))
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02.09.2022 13:08 Відповісти
"Держись,Козлодоев,сядем усе..."
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02.09.2022 13:22 Відповісти

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