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Зеленський закликав нового прем’єра Ізраїлю запровадити санкції проти Росії

зеленський

Україна сподівається на приєднання Ізраїлю до антиросійських санкцій.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив за підсумками телефонної розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Яіром Лапідом, йдеться у дописі голови держави у Twitter.

"Провів першу телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом. Розраховую на приєднання його країни до антиросійських санкцій та на практичну допомогу Україні щодо протидії агресії РФ", – написав Зеленський.

Своєю чергою Яір Лапід за результатами розмови висловив сподівання на закінчення розв’язаної Росією війни в Україні.

"Ізраїль та Україну пов’язують давні зв’язки. Сподіваємося, що війна скоро закінчиться, а українці будуть жити в мирі та добробуті", – йдеться у повідомленні голови ізраїльського уряду в Twitter.

Автор: 

Зеленський (2498) Ізраїль (242) росія (14111) санкції (4354) Яір Лапід (1)


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Ізраїль профілонив попередні запити, профілонить і цей. От, не по закликах, а по реальних вчинках судіть тепер: хто такі євреї!
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01.09.2022 17:55 Відповісти
не викликає довіри піаніст у своїх одноплемінників на Землі Обєтованній.
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01.09.2022 19:45 Відповісти

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