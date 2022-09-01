Перший пішов: Суд конфіскував активи російського олігарха Євтушенкова в Україні

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) постановив конфіскувати активи російського олігарха Володимира Євтушенкова засновника холдингу АФК "Система" та колишнього співвласника мобільного оператора "Vodafone Україна".

Відповідне рішення ВАКС ухвалив за позовом Міністерства юстиції, повідомляє Суспільне.

Конфіскації підлягає нерухомість, якою володів Євтушенков в Україні, його компанії, а також інше майно.

"Задовольнити вимоги позивача (Мін’юсту, – ред.) у повному обсязі. Застосувати до Євтушенка В. П. санкції та стягнути в дохід держави нерухоме майно (квартира, земельна ділянка, інженерний комплекс "Їдальня" у Запоріжжі, нежитлова будівля площею 10 тисяч квадратних метрів, 59,2% ТОВ "Смарт Діджитал Солюшенс", 42,1% завод "Віто" і т.д.", – зазначається в постанові суду.

Представники Євтушенкова матимуть п’ять днів на подання апеляції щодо рішення ВАКС.

Під час засідання представники Мін'юсту просили ВАКС розглядати справу у закритому форматі, пояснивши це тим, що вона містить таємну інформацію і може зашкодити державній безпеці. Суд задовольнив це клопотання.

У пресслужбі ВАКС за результатами судового засідання зауважили, що це перше рішення про конфіскацію майна російського громадянина в Україні. Така конфіскація має винятковий характер та може застосовуватися лише під час дії воєнного стану до тих осіб, які значною мірою сприяли збройній агресії проти України.

"Судом встановлено зв’язок між діяльністю відповідача як кінцевого бенефіціарного власника ряду юридичних осіб, які займаються виготовленням безпілотних літальних апаратів для російської армії та фактом використання таких БПЛА під час російської збройної агресії проти України", – вказує ВАКС.

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Як повідомлялося, Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) позов про стягнення на користь держави активів, що безпосередньо або опосередковано належать російському мільярдеру Володимиру Євтушенкову бенефіціару російської АФК "Система" та колишнього співвласника мобільного оператора "Vodafone Україна".

Як треті особи у справі до судового процесу зазначені АТ "Український науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування", ТОВ Науково-інженерний центр "ЗТЗ-Сервіс", ТОВ "Електрозавод-ВІТ", ТОВ "ІТМ-Україна", ТОВ "Смарт Діджитал Солюшнс" та АТ ХК "Електрозавод".

За даними "Інституту законодавчих ідей", це перший подібний позов у ​​рамках оновленого у травні законодавства про санкції, а сам позов разом із доповненнями містить понад 500 сторінок.

ВАКС має 10 днів на його розгляд. Після рішення ВАКС сторони мають п'ять днів на його оскарження в Апеляційній палаті ВАКС з можливістю продовження ще на 10 днів.

Рішення РНБО щодо блокування активів Євтушенкова було введено у дію указом президента від 24 травня цього року.