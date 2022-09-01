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Новини
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Борг на 19 мільярдів: "Нафтогаз" став найбільшим боржником Оператора ГТС

витренко,вітренко

Борг ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", що входить до групи "Нафтогазу", перед "Оператором ГТС України" за транспортування природного газу складає 18,7 млрд грн, ще 12 млрд грн заборгували оператори газорозподільчих мереж (ГРМ).

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради за результатами засідання Тимчасової спеціальної комісії з попереднього розгляду питань, які могли призвести до кризових явищ на енергетичному ринку України.

"На сьогодні у ТОВ "Оператор ГТС України" існує дебіторська заборгованість групи "Нафтогаз" (в особі ТОВ "ГПК Нафтогаз України") в розмірі 18,7 млрд грн, як замовника послуг транспортування. Крім цього у ТОВ ОГТСУ існує дебіторська заборгованість операторів ГРМ в сумі понад 12 млрд грн", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що негативний вплив на фінансовий стан Оператора ГТС має угода з відшкодування доходу АТ "Укртрансгаз". За цією угодою Оператором ГТС вже сплачено близько 38 млрд грн та щомісячно продовжуються авансові платежі у розмірі близько 1,4 млрд грн на користь компанії "Нафтогаз", попри негативну оцінку такої угоди з боку наглядової ради АТ "Магістральні газопроводи України", якому належить Оператор ГТС.

Крім того, маніпулювання даними системи добового балансування під час військового стану призвели до додаткових втрат Оператора ГТС, що оцінюються у близько 3 млрд грн, зазначає ТСК.

При цьому ТСК констатує незадовільне виконання інвестиційної програми Оператора ГТС, яка виконана у 2020 році на 37%, а у 2021 році – лише на близько 30%.

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З урахуванням цього ТСК звернеться до уряду щодо необхідності прийняти рішення про зупинення угоди між ОГТСУ та АТ "Укртрансгаз" про відшкодування коригування необхідного доходу.

Крім цього, ТСК прийняла рішення звернутись до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з питань дотримання ТОВ ОГТСУ ліцензійних умов та вимог нормативно-правових актів. А також – Державної аудиторської служби щодо необхідності в межах своїх повноважень терміново перевірити діяльність ТОВ ОГТСУ, зокрема щодо наявних ризиків формування розриву ліквідності та надати оцінку платоспроможності компанії.

Автор: 

ГТС (413) борг (1866) Нафтогаз (3303) газорозподільні системи (69) Оператор ГТС (451)


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Топ коментарі
+7
На оренді офісів для себе Нафтогаз переплачує в десятеро дорожче. Ні як не можуть нажратися керівнники. Але ж ДБР це не цікаво. Їм треба щимити тих хто країну боронить.
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01.09.2022 17:43
+3
Кінцевий споживач платить за газ і за транспортування газу-звідки борги в мільярди?
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01.09.2022 21:34
+3
Як вам реформи від слуг Коломойського (Зеленський і Вітренко)? Зато Беня весь у шоколаді.
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01.09.2022 21:49
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На оренді офісів для себе Нафтогаз переплачує в десятеро дорожче. Ні як не можуть нажратися керівнники. Але ж ДБР це не цікаво. Їм треба щимити тих хто країну боронить.
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01.09.2022 17:43 Відповісти
Обычная схема с откатом:переплачивают в разы госденьгами,потом часть денег частная фирма возвращает в конвертах людям в Нафтогазе. Так все госструктуры работают. Ни одной закупки по среднерыночной цене,все по самым высоким завышенным в полтора-2-5 раз выше ценам. И руководители предприятий не только уголовно не преследуются но даже не увольняются,хотя уволить проще всего,даже доказательств сговора не нужно(в отличии от уголовного дела)
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02.09.2022 01:15 Відповісти
"газ" -- "найсолодша" тема в Україні ше з часів лазаренків/тимошенків.
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01.09.2022 19:18 Відповісти
Кінцевий споживач платить за газ і за транспортування газу-звідки борги в мільярди?
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01.09.2022 21:34 Відповісти
там такі схеми намутив Коломоський з Вітренком зі згоди Зеленського, що ще й наші онуки будуть їм винні.
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01.09.2022 21:50 Відповісти
Борг ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", що входить до групи "Нафтогазу", перед "Оператором ГТС України" за транспортування природного газу складає 18,7 млрд грн, ще 12 млрд грн заборгували оператори газорозподільчих мереж (ГРМ)
==========================================
а якщо ці три херні об"єднати в одну та повиганяти лишніх дармоїдів з мільйонними зарплатами то й боргів не буде?
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01.09.2022 21:36 Відповісти
Як вам реформи від слуг Коломойського (Зеленський і Вітренко)? Зато Беня весь у шоколаді.
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01.09.2022 21:49 Відповісти
Не дайте сбежать кремлевскому агенту Витренко! Необходимо расследовать его диверсионную деятельность и посадить!
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01.09.2022 22:31 Відповісти
Мне снился сон, шо люди наконец-то взяли всё в свои руки и обьявили охоту на ЗЕпид**ров. К чему бы это?
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01.09.2022 22:34 Відповісти
Бабломойский спасет зельоних
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02.09.2022 00:51 Відповісти
Когда зеленые бвудут стоять у края пропасти,Бабломойский их и толкнет,но спасать не будет!
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02.09.2022 01:19 Відповісти
....непогано попрацювали,мабуть влада також доклала неймовірних зусиль до цього,респект як у байці Мавпа та оркестр .
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02.09.2022 05:41 Відповісти
Нікуя не зрозумів - а кому я сплачую 1,59 грн за транспортування 1 куб газу?
Я сплачую транспортній компанії (Облгаз), не Нафтогазу.
Чому винен Нафтогаз?
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02.09.2022 09:09 Відповісти
Штрафи керівникам будуть?? Чи тільки премії?
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02.09.2022 09:37 Відповісти

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