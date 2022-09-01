Борг на 19 мільярдів: "Нафтогаз" став найбільшим боржником Оператора ГТС

Борг ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", що входить до групи "Нафтогазу", перед "Оператором ГТС України" за транспортування природного газу складає 18,7 млрд грн, ще 12 млрд грн заборгували оператори газорозподільчих мереж (ГРМ).

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради за результатами засідання Тимчасової спеціальної комісії з попереднього розгляду питань, які могли призвести до кризових явищ на енергетичному ринку України.

"На сьогодні у ТОВ "Оператор ГТС України" існує дебіторська заборгованість групи "Нафтогаз" (в особі ТОВ "ГПК Нафтогаз України") в розмірі 18,7 млрд грн, як замовника послуг транспортування. Крім цього у ТОВ ОГТСУ існує дебіторська заборгованість операторів ГРМ в сумі понад 12 млрд грн", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що негативний вплив на фінансовий стан Оператора ГТС має угода з відшкодування доходу АТ "Укртрансгаз". За цією угодою Оператором ГТС вже сплачено близько 38 млрд грн та щомісячно продовжуються авансові платежі у розмірі близько 1,4 млрд грн на користь компанії "Нафтогаз", попри негативну оцінку такої угоди з боку наглядової ради АТ "Магістральні газопроводи України", якому належить Оператор ГТС.

Крім того, маніпулювання даними системи добового балансування під час військового стану призвели до додаткових втрат Оператора ГТС, що оцінюються у близько 3 млрд грн, зазначає ТСК.

При цьому ТСК констатує незадовільне виконання інвестиційної програми Оператора ГТС, яка виконана у 2020 році на 37%, а у 2021 році – лише на близько 30%.

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З урахуванням цього ТСК звернеться до уряду щодо необхідності прийняти рішення про зупинення угоди між ОГТСУ та АТ "Укртрансгаз" про відшкодування коригування необхідного доходу.

Крім цього, ТСК прийняла рішення звернутись до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з питань дотримання ТОВ ОГТСУ ліцензійних умов та вимог нормативно-правових актів. А також – Державної аудиторської служби щодо необхідності в межах своїх повноважень терміново перевірити діяльність ТОВ ОГТСУ, зокрема щодо наявних ризиків формування розриву ліквідності та надати оцінку платоспроможності компанії.