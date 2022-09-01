Польща вимагатиме від Німеччини $1,3 трильйона компенсації за Другу світову війну
Польща оцінює свої втрати у Другій світовій війні, заподіяні Німеччиною, у 6,2 трлн злотих ($1,32 трлн).
Про це заявив лідер правлячої партії "Партія і справедливість" Ярослав Качинський, передає Європейська правда з посиланням на TVN24.
Як повідомляється, у Варшаві 1 вересня була представлена доповідь про репарації за військові втрати, які зазнала Польща внаслідок німецької агресії у Другій світовій війні.
"Річ у тому, щоб, можливо, у довгому та складному судовому процесі отримати компенсацію за все, що Німеччина, німецька держава та німецький народ зробили з Польщею у 1939-1945 роках", – сказав Качинський.
Качинський також заявив, що Німеччина ніколи не відповідала за свої злочини проти Польщі.
"Це наша мета, і це мета, яка вписується в загальну концепцію відновлення нормальності. Нормальність, коли йдеться про функціонування польської держави. Десятки країн світу, звичайно, дуже різною мірою, отримали компенсацію від Німеччини. З іншого боку, Польща цього не досягла", – додав він.
Раніше Польща неодноразово піднімала в діалозі з Німеччиною питання репарацій за Другу світову війну. У німецькому уряді, однак, наголошували, що питання репарацій закрите.
До того Німеччина подала позов проти Італії до Міжнародного суду ООН у зв’язку з тим, що Італія продовжує дозволяти постраждалим від воєнних злочинів нацистів вимагати компенсацій від Німеччини, всупереч попередньому рішенню суду.
Минулого року уряд Греції відновив вимогу переговорів з Німеччиною щодо репарацій воєнного часу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль