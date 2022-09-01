Мінприроди оцінило збитки довкіллю внаслідок російської агресії в 1 трильйон гривень

Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України оцінює завдані природі збитки внаслідок військової агресії РФ за півроку повномасштабної війни, розраховані за новими методиками, у 962 млрд грн.

Про це на брифінгу повідомив голова міністерства Руслан Стрілець, передає Інтерфакс-Україна.

"Нові методики дозволили нам суттєво скоригувати ці розрахунки, які ми раніше оприлюднили, і за новими оцінками сума збитків уже 962 млрд грн, тобто майже 1 трлн грн, і ці розрахунки продовжуються", – сказав Стрілець.

Міністр уточнив, що найбільші збитки від забруднення повітря – 823 млрд грн. При цьому обсяг викидів лише за півроку перевищив більш ніж у 20 разів річні викиди раніше.

"Всі викиди забруднюючих речовин, що сталися в Україні в ході війни, у тому числі від горіння нафтопродуктів, лісових пожеж, вибухів ракет, вже склали 46 млн тонн. Для порівняння – за попередні роки ці цифри становили в межах 2,2 млн тонн", – зазначив міністр.

За його даними, через пожежі на 40 знищених росіянами українських нафтобазах у повітря потрапило майже 500 тис. тонн токсичних речовин.

Міністр також повідомив, що міністерство вже передало правоохоронним органам для слідчих дій понад 300 матеріалів, і Мінприроди продовжує фіксувати всі збитки для того, щоб у подальшому через міжнародні суди вимагати компенсацію від РФ.

Як повідомлялося, тижнем раніше Мінприроди оприлюднило суму збитків природі від військової агресії РФ за півроку у розмірі 395 млрд грн, на початку літа ця сума оцінювалася більш ніж у 200 млрд грн.