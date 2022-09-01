В Україні почали видавати електронні поліси страхування авто для виїзду за кордон

Страховики-повні члени Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) з 1 вересня почали укладати електронні договори міжнародного страхування "Зелена карта".

Як повідомляється на сайті МТСБУ, водночас страхувальники як і раніше матимуть право укладати договори міжнародного страхування в паперовій формі, з використанням карток зеленого кольору.

При цьому зазначається, що електронні договори міжнародного страхування починають діяти з 00 години наступного дня після дати укладення договору. Тобто не можна буде укласти такий договір "з сьогодні на сьогодні".

Бюро також нагадує про необхідність роздрукувати та мати при собі роздруковану у чорно-білому форматі картку міжнародного автомобільного страхування, отриману від страховика засобами електронної комунікації після укладання електронного договору міжнародного страхування. Саме цю картку потрібно буде пред'являти під час перевірок за кордоном. Карти міжнародного автомобільного страхування генеруватимуться інформаційною системою МТСБУ за єдиною формою для всіх страховиків.

"Впевнені, що зазначена новація стане до вподоби нашим водіям, які збираються виїхати за кордон України або вже там знаходяться та мають необхідність придбати поліс міжнародного страхування. Тільки за перший час функціонування нового сервісу МТСБУ було укладено 155 електронних договорів міжнародного страхування. І це тільки початок!", – зазначається у повідомленні.