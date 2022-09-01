Російський "Сбєрбанк" закликав співробітників видалити Telegram через загрозу безпеці, – ЗМІ

Російська фінансова корпорація "Сбєр", до складу якої входить найбільший у країні "Сбєрбанк", попросила співробітників видалити Telegram з робочих комп’ютерів.

Про це повідомляє російський Forbes з посиланням на співробітників компанії.

Один із співробітників розповів, що кілька місяців тому банк заборонив використовувати на корпоративних комп'ютерах месенджери WhatsApp і Zoom, а близько місяця тому – і месенджер Telegram, включаючи його веб-версію.

"Через усе це можна вкрасти інформацію", – пояснив він причину рішення.

За його словами, банк перевіряє виконання заборони за допомогою автоматичного моніторингу програм, встановлених на корпоративних пристроях.

"Не видалиш сам, видалять вони, але за це нічого не буде. Просто з'явиться повідомлення "виявлено заборонене програмне забезпечення Telegram: видаліть його, або через 72 години ми самі видалимо", – розповідає він.

Для внутрішньої комунікації, за словами джерела Forbes, співробітники "Сбєра" використовують "Сбєрчат".

Раніше "Сбер" заборонив співробітникам працювати із-за кордону, компанія дозволяє працювати тільки з корпоративних комп'ютерів в офісі та з виданих компанією ноутбуків з дому в Росії.