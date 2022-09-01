Президент Казахстану анонсував масштабні економічні реформи, США обіцяють допомогти (оновлено)
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв анонсував проведення масштабних реформ у країні, які серед іншого передбачають "новий економічний курс" та позачергові вибори голови держави вже цієї осені.
Про це він заявив у посланні до народу країни, текст якого оприлюднено на офіційному сайті президента Казахстану.
Першою серед анонсованих реформ Токаєв назвав курс на "нову економічну політику", яка має подолати системні проблеми економіки країни – сировинну залежність, низьку продуктивність праці, недостатній рівень інновацій, нерівномірний розподіл доходів.
Пріоритетами нового економічного президент Казахстану вказав стимулювання приватної підприємницької ініціативи, розвиток конкуренції, а також справедливий розподіл національного доходу.
Для цього пропонується поетапно відмовитися від втручання держави у ціноутворення, запровадження стимулів для впровадження інновацій, поступову відмову від перехресного субсидування тарифів, демонополізацію економіки, формування передбачуваної податкової політики, стимулювання модернізації виробництва, запровадження так званого "податку на розкіш", спрощення залучення інвестицій у розробку надр, часткову приватизацію активів державного фонду "Самрук-Казина" тощо.
Крім того, президент анонсував ряд реформ у соціальній, освітній та медичній сферах, а також у державному управлінні.
Для реалізації цього плану реформ Токаєв запропонував провести позачергові президентські вибори вже цієї осені, а у 2023 році – провести вибори до мажилісу та масліхати.
"Для успішної реалізації кардинальних та всебічних реформ на шляху побудови справедливого Казахстану потрібний новий мандат довіри населення", – наголосив Токаєв.
Водночас він запропонував обмежити президентський мандат одним строком у сім років та заборонити переобрання (зараз президент обирається строком на п'ять років, не більше двох разів поспіль).
Після оприлюднення звернення президента Казахстану США заявили про готовність підтримати проведення реформ в країні.
"США залишаються надійним другом та партнером Казахстану та готові допомагати по мірі того, яка Казахстан проводить масштабні реформи", – йдеться у повідомленні посольства США у Казахстані в мережі Twitter.
Американські дипломати також подякували президенту Касиму-Жомарту Токаєву за зустріч із конгресменами Джиммі Панеттою та Томом Суоцці, яких він прийняв після того, як виступив зі зверненням до народу Казахстану.
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