Попит на послуги фрілансерів в Україні влітку збільшився на 30%

Порівнюючи з минулим роком, попит на послуги фрілансерів в Україні за літо виріс на 30%, виконаних проєктів стало на 31% більше, а обіг грошей у Сейфі за виконаними проєктами виріс на 29,6%.

Про це свідчать дані дослідження сервісу фрилансу Freelancehunt.

Причиною зростання показників експерти називають бізнес, який зацікавлений у швидкому, недорогому відновленні та адаптації до нових реалій.

Зараз підприємцям як ніколи потрібна допомога різнопрофільних спеціалістів. Водночас наймати у штат співробітників – занадто дорого, і справа не лише у грошах, а й у часі також. Фрилансери виконують роботу в короткі терміни, якісно та за доступною ціною.

"У зв'язку із цим бачимо стабільне зростання попиту на 30%, але це далеко не граничні значення. Ринок фрилансу тільки набирає обертів і продовжуватиме зростати", – кажуть аналітики.

Активність фрилансерів швидко відновилася. Підприємці можуть бути впевнені, що знайдуть на фрилансі відповідного спеціаліста, оскільки дефіциту виконавців немає. Вже в середині березня до роботи повернулися 74% фрилансерів, а приблизно через місяць – 96-98%

Стрімке відновлення активності виконавців викликано такими факторами:

фриланс – зручний формат роботи для багатьох. Можна виконувати проєкти з будь-якої точки на карті, маючи лише ноутбук та доступ до інтернету;

ті, хто залишився без роботи через війну, можуть її знайти;

фриланс стане хорошим підробітком для тих, кому основної зарплати не вистачає для підтримки бажаного рівня життя.

У перші місяці війни попит на послуги спеціалістів не був високим через те, що бізнес тільки "прокидався", ще не було розуміння, що треба робити. До того ж багато підприємців деякий час боялися щось робити, тому просто чекали.

Наразі Freelancehunt прогнозує зростання попиту на послуги українських фрилансерів. Якщо навесні та влітку деякі підприємці ще перебували в режимі очікування, то восени більшість розпочне повне відновлення та адаптацію бізнесу. Отже, очікується осінній бум на ринку фрилансу.