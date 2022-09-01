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Новини Металургія
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Окуповані та постраждалі регіони забезпечували 50% заготівлі брухту в Україні. ІНФОГРАФІКА

Новини БізнесЦензор Металургія

брухт,металобрухт

За підсумками 2022 року обсяги заготівлі брухту чорних металів в Україні можуть знизитися на 78% у порівнянні з минулим роком.

Одна з причин падіння полягає у тому, що потужності із заготівлі брухту зазнали втрат внаслідок російського вторгнення, пише галузеве видання GMK Center.

За даними операторів ринку, в окупованих регіонах та в регіонах, де зараз ведуться бойові дії, у 2021 році було зібрано 45-50% від загальних обсягів заготівлі металобрухту. Це насамперед Донецька, Луганська, Харківська, Херсонська та Запорізька області. Наприклад, окремі компанії галузі припинили діяльність в Харківській області.

На цьому фоні зіставних втрат зазнали й металурги країни. Так, за попередніми оцінками, обсяги виробництва сталі в Україні можуть впасти на 69%.

Окуповані та постраждалі регіони забезпечували 50% заготівлі брухту в Україні 01

Водночас видання зауважує, що для відновлення країни знадобиться багато металургійної продукції. Але намагання металургів збільшити виробництво будуть обмежуватися можливими труднощами з постачанням брухту.

Зокрема, збільшення обсягів виробництва сталі працюючими підприємствами до довоєнного рівня потребуватиме додатково мінімум 0,8 млн тонн брухту.

"Стимулювання внутрішнього виробництва сталі та переробки брухту важливе для відновлення інфраструктури України та обороноздатності. Кожна тисяча тонн брухту, що переробляється в Україні, сприяє розвитку економіки – підтримує 2 робочих місць, дає $52 тис. ВВП, $7,3 тис. податків", – йдеться у публікації.

Крім того, експорт готового прокату або зернових вантажів дає більший ефект для економіки, ніж експорт брухту, зокрема більше експортної виручки. Так, умовні розрахунки свідчать, що один вагон з готовою сталевою продукцією забезпечить $33 тис. валютних надходжень, із зерном – $24 тис., із брухтом – лише $19 тис. Особливо важливим це питання є в умовах обмеженої пропускної здатності логістичних шляхів експорту з України.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+6
Тиждень тому, наслухавшись про екологію відходів, носив пакет баночок від кукурудзи здавати, без паперу, помиті, кілограм так 5 назбиралось на кухні. "Заготівельниця" сказала, що таке не прийме, мов, метал тонкий, і їм 140 кг таких баночок перекупи завернули. Пішов нв смітник викинув. Нехай з гімна плавлять метал, мені не шкода, в інших країнах іржу приймають навіть, а ці носом крутять, тепер у відро просто швиряю і не заморочуюсь...
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01.09.2022 15:18
+5
А ви не хочете написати, як металолом з України за копійки у придністрвя вивозили і він там на дешевому російському газу переплавлявся?
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01.09.2022 15:21
+4
Вы же в Одесской, Черниговской, Николаевской запретили сдавать-принимать металлолом С такой властью и в Сахаре будет дефицит песка
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01.09.2022 15:03
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Що особисто для громадян України це вартує. Нічого
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01.09.2022 15:01 Відповісти
Алкаши - без бухла, скупщики - без сармака
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01.09.2022 15:05 Відповісти
Тиждень тому, наслухавшись про екологію відходів, носив пакет баночок від кукурудзи здавати, без паперу, помиті, кілограм так 5 назбиралось на кухні. "Заготівельниця" сказала, що таке не прийме, мов, метал тонкий, і їм 140 кг таких баночок перекупи завернули. Пішов нв смітник викинув. Нехай з гімна плавлять метал, мені не шкода, в інших країнах іржу приймають навіть, а ці носом крутять, тепер у відро просто швиряю і не заморочуюсь...
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01.09.2022 15:18 Відповісти
5 кг алюмінію, до речі, сподівалась просто кинете їй **** совкова
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01.09.2022 16:32 Відповісти
В мене особисто металу хватить ще на одну пенсію. Син 18, чоловік 72, пенсії і ціни на продукти можливо вам відомі, пішов нахер зі своїми алкашами, тай не тобі судити алкашів
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01.09.2022 16:37 Відповісти
Ахметов взагалі банкрут, мову витащі з дупи
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01.09.2022 16:57 Відповісти
а теперь внятно
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01.09.2022 18:13 Відповісти
Вы же в Одесской, Черниговской, Николаевской запретили сдавать-принимать металлолом С такой властью и в Сахаре будет дефицит песка
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01.09.2022 15:03 Відповісти
Ну як же повз них. Вагони, контейнери мало ще й це треба
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01.09.2022 15:16 Відповісти
Да по ходу раша металлом нас обеспечила лет на пять вперед.
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01.09.2022 15:04 Відповісти
Кого вас, тупо одбирають все і шиють криміналку селянам
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01.09.2022 16:39 Відповісти
Зараз цього брухту повно скрізь. Навіщо писати таку нісенітницю? Збирайте горілі танки та БТР по всій країні!
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01.09.2022 15:19 Відповісти
Горілі танки не приймають, а ввдбирають,
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01.09.2022 16:40 Відповісти
Ботяра грушна. Ви тут таскаєтесь, шукаєте галочку, суки кончені, продати тобі машину для ЗСУ? Якого ти тут груші околачуєш, гнідорва фсбушна
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01.09.2022 17:02 Відповісти
А ви не хочете написати, як металолом з України за копійки у придністрвя вивозили і він там на дешевому російському газу переплавлявся?
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01.09.2022 15:21 Відповісти
Довбані бариги взагалі сором втратили, та всім насрати на ваші проблеми, кожен день загинувших воїнів по всій Україні ховають, а ці мразі про свої бабки ниють
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01.09.2022 16:01 Відповісти
 
 