Окуповані та постраждалі регіони забезпечували 50% заготівлі брухту в Україні. ІНФОГРАФІКА

За підсумками 2022 року обсяги заготівлі брухту чорних металів в Україні можуть знизитися на 78% у порівнянні з минулим роком.

Одна з причин падіння полягає у тому, що потужності із заготівлі брухту зазнали втрат внаслідок російського вторгнення, пише галузеве видання GMK Center.

За даними операторів ринку, в окупованих регіонах та в регіонах, де зараз ведуться бойові дії, у 2021 році було зібрано 45-50% від загальних обсягів заготівлі металобрухту. Це насамперед Донецька, Луганська, Харківська, Херсонська та Запорізька області. Наприклад, окремі компанії галузі припинили діяльність в Харківській області.

На цьому фоні зіставних втрат зазнали й металурги країни. Так, за попередніми оцінками, обсяги виробництва сталі в Україні можуть впасти на 69%.

Водночас видання зауважує, що для відновлення країни знадобиться багато металургійної продукції. Але намагання металургів збільшити виробництво будуть обмежуватися можливими труднощами з постачанням брухту.

Зокрема, збільшення обсягів виробництва сталі працюючими підприємствами до довоєнного рівня потребуватиме додатково мінімум 0,8 млн тонн брухту.

"Стимулювання внутрішнього виробництва сталі та переробки брухту важливе для відновлення інфраструктури України та обороноздатності. Кожна тисяча тонн брухту, що переробляється в Україні, сприяє розвитку економіки – підтримує 2 робочих місць, дає $52 тис. ВВП, $7,3 тис. податків", – йдеться у публікації.

Крім того, експорт готового прокату або зернових вантажів дає більший ефект для економіки, ніж експорт брухту, зокрема більше експортної виручки. Так, умовні розрахунки свідчать, що один вагон з готовою сталевою продукцією забезпечить $33 тис. валютних надходжень, із зерном – $24 тис., із брухтом – лише $19 тис. Особливо важливим це питання є в умовах обмеженої пропускної здатності логістичних шляхів експорту з України.