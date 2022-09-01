"Укргазвидобування" запустило нову газову свердловину на Львівщині

АТ "Укргазвидобування" запустило нову високодебітну свердловину у Львівській області в межах РЕС проєкту.

Як повідомляє пресслужба компанії, свердловина забезпечує видобуток 115 тис. кубометрів газу на добу, що є високим показником для західного регіону, де більшість родовищ перебувають на завершальній стадії розробки.

Проєктування та спорудження свердловини відбувалося компанією Expert Petroleum – партнером "Укргазвидобування" в межах РЕС проєкту.

За словами тимчасового виконувача обов’язків гендиректора "Укргазвидобування" Олександра Романюка, свердловина була пробурена та запущена в роботу в рекордні терміни – 18 днів.

"Ми вітаємо такий результат на одному з наших родовищ, переданих в управління Expert Petroleum. Саме такого ефекту ми і очікували від міжнародного партнера, який має можливість ухвалювати швидкі та ефективні рішення...Ми розраховуємо на зростання видобутку на виснажених родовищах в межах проєкту РЕС з Expert Petroleum та працюємо над новими перспективними проектами в Карпатсьькому регіоні", – сказав він.

"Укргазвидобування" та Expert Petroleum з 1 жовтня 2020 року розпочали співпрацю на умовах підвищення видобутку (production enhancement contract – PEC). Міжнародний партнер отримав в управління 13 виснажених газових родовищ у Львівській області та зобов’язався наростити видобуток на 300 млн куб. м впродовж 5 років.

НАК "Нафтогаз України" належить 100% акцій "Укргазвидобування".