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Окупанти готують евакуацію співробітників "Росатома" з території Запорізької АЕС, – розвідка

заес

На Запорізькій АЕС окупанти проводять підготовку до евакуації в Мелітополь співробітників "Росатому".

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

"Щоб уникнути паніки серед працівників станції підготовка проводиться приховано. Евакуація проходитиме у супроводі підрозділів "Росгвардії", які о 7:00 колоною вирушили з Мелітополя в напрямку Енергодару", – кажуть розвідники.

Зазначається, що зі слів співробітників "Росатому" стало відомо, що в разі прибуття на ЗАЕС місії МАГАТЕ, частину персоналу не буде допущено на територію станції.

Крім того, ГУР Міноборони підкреслює, що на ЗАЕС вже склалась критична ситуація через те, що окупанти не допускають на територію частину співробітників. Зокрема, персонал, що відповідає за пожежну безпеку.

Як повідомлялося, 1 вересня місія Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) вирушила із Запоріжжя до Енергодара, де розташована Запорізька АЕС. Місія має оцінити завдані станції обстрілами збитки, перевірити системи безпеки та оцінити умови роботи персоналу.

Також 1 вересня внаслідок обстрілів російськими військовими майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист, через що відключився енергоблок №5.

Автор: 

розвідка (76) Росатом (142) Запорізька АЕС (342) атака на ЗАЕС (48)


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