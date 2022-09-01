Українські аграрії скупили майже всі світові запаси мобільних зерносховищ, – Мінагрополітики

Україні для зберігання сільгоспкультур у поточному сезоні будуть потрібні одноразові та мобільні зерносховища загальною ємністю до 20 млн тонн, необхідне обладнання вже вдалося законтрактувати, однак активні закупівлі Україною альтернативних зерносховищ критично зменшили їх запаси на світовому ринку.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський в ефірі Всеукраїнського телемарафону у середу, передає Інтерфакс-Україна.

"Україна, можливо, забрала всі одноразові системи для зберігання врожаю, які зараз доступні на світовому ринку, вони переважно йдуть в Україну. Тому український ринок і держава підстрахувалися, і я сподіваюся, що особливих проблем із зберіганням урожаю не буде", – сказав Сольський.

Він уточнив, що більшу частину мобільних сховиз для зберігання врожаю закупив український агробізнес за власні кошти.

"Судячи з нашого моніторингу ринку та спілкування з його учасниками, 15-19 млн тонн одноразового зберігання законтрактував бізнес, а також за допомогою міжнародних коштів та через організацію ФАО ООН було закуплено та проведено тендер цього місяця з ініціативи МінАПК на приблизно 6 млн тонн одноразового зберігання", – уточнив міністр.

За його словами, напередодні було проведено окремий тендер від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) на закупівлю для України мобільних силосів для зберігання більш ніж на 1 млн тонн сільгоспкультур, а також обладнання для їх завантаження та вивантаження.

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Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 15 серпня підписав закон про звільнення від оподаткування ввізним митом товарів, які використовуються для зберігання зернових та олійних культур.

Ввезення мобільних зерносховищ має врятувати врожай цього сезону, оскільки в умовах військового вторгнення РФ до кінця 2022 року в Україні очікується дефіцит 10-15 млн тонн елеваторних потужностей.

Мінагрополітики в середині червня заявило, що Україна незабаром отримає першу партію рукавів для тимчасового зберігання сільгоспкультур – мобільних зерносховищ, потреба яких виникла через дефіцит елеваторних потужностей.

Для вирішення цієї проблеми відомство звернулося до урядів США, Канади, Великої Британії та ЄС.