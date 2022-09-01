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Білорусь втратила 10 тисяч IT-фахівців з початку року

іт

Із початку 2022 року з білоруських IT-компаній звільнилося 18 тис. співробітників, що вдвічі більше, ніж торік. Чистий відтік працівників за сім місяців становив 10,3 тис.

Про це повідомляє профільне видання devby.io.

Зазначається, що за липень із компаній пішли понад 3 тисячі осіб. Загалом за сім місяців фахівців, що звільнилися, вже більше, ніж за весь минулий рік.

З урахуванням найму, що впав, чистий відтік кадрів з білоруського ІТ з початку року вже перевищив 10 тис. осіб. Такими темпами до кінця року ця цифра може зрости вдвічі, зазначає видання.

Із квітня чисельність звільнених фахівців із ІТ стабільно тримається понад 3 тисячі. Наразі рекордним цьогоріч є червень – майже 3,8 тисячі. У липні звільнилося на 18% менше.

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Білорусь (1579) звільнення (999) ІТ-індустрія (541)


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