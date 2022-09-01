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Випав з вікна: У Москві загинув голова ради директорів нафтового гіганта "Лукойл"

лукойл

Голова ради директорів найбільшої приватної російської нафтової компанії "Лукойл" Равіль Маганов загинув, впавши з вікна Центральної клінічної лікарні (ЦКЛ) у Москві.

Про це повідомляє російський Інтерфакс із посиланням на поінформоване джерело.

В самому "Лукойлі" згодом підтвердили смерть Маганова, вказавши її причиною "тяжку хворобу".

Равіль Маганов працював у "Лукойлі" з 1994 року, з 2006 року керував блоком геологорозвідки та видобутку як перший виконавчий віце-президент компанії. 2020 року Маганов очолив раду директорів "Лукойлу".

Рідний брат Маганова Наїль Маганов очолює нафтову компанію "Татнафта" та у 2015-2016 роках входив до рейтингу найдорожчих керівників компаній за версією Forbes.

Автор: 

нафта (4753) росія (14103) Лукойл (97)


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