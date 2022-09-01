Нацбанк збільшив чистий продаж валюти у серпні до $1,3 мільярда

Чистий продаж валюти Національним банком України (НБУ) у серпні зріс до $1,33 млрд порівняно з $1,2 млрд у липні.

При цьому Нацбанк у серпні скоротив продаж валюти на ринку до $1,64 млрд порівняно з $2,12 млрд у липні, проте обсяг купівлі валюти зменшився значно більше – до $0,31 млрд з $0,92 млрд у липні, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на дані НБУ.

Попри зростання чистого продажу валюти серпневий показник – другий найменший з початку війни: у червні чисті валютні інтервенції становили $4 млрд, у травні – з $3,35 млрд, у квітні – $2,2 млрд та у березні – $1,78 млрд.

Водночас учасники ринку зауважували, що на статистику інтервенцій НБУ останніх тижнів впливає зарахування частини офіційного зовнішнього фінансування на рахунки Держказначейства в "Укрексімбанку". Раніше всі такі кошти безпосередньо надходили до Нацбанку – на відкритий рахунок Держказначейства. Тепер "Укрексімбанк" продає їх на ринку, а частину їх викуповує НБУ в резерви.

Загалом за вісім місяців цього року НБУ придбав на ринку (у доларовому еквіваленті) $5,37 млрд, а продав – $19,73 млрд, внаслідок чого чисті інтервенції становили $14,36 млрд.

Міжнародні резерви України станом на 1 серпня 2022 року, за даними НБУ, становили $22,39 млрд.