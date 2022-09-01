Мінкульт просить у країн Євросоюзу 250 мільйонів євро негайної допомоги для культури та медіа

Українські культурні установи та медіа потребують негайної фінансової допомоги у розмірі 250 млн євро.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив за результатами зустрічі з віце-прем’єром, міністром культури та національної спадщини Польщі Пйотром Глинським, інформує пресслужба МКІП.

"Поінформував пана Глинського про результати перемовин з французькими та німецькими колегами. Окреслили план дій як з приводу подальших спільних культурних акцій українських та польських культурних діячів, так і ініціативи в межах ЄС щодо фонду негайної допомоги культурі та медіа України в розмірі 250 млн євро", –сказав Ткаченко.

Водночас міністр зазначив, що ставлення Німеччини у цьому питанні розчаровує, а визначення перерахованих коштів російським опозиційним ЗМІ як допомогу Україні він назвав непорозумінням.

Як повідомлялося, раніше Міністерство культури та інформаційної політики заявляло про плани запустити проєкт з підтримки українського медіаполя "Інформаційний Рамштайн", спрямований на залучення фінансової підтримки для українських ЗМІ.