Нацбанк помітив покращення настроїв бізнесу

Бізнес дещо послабив у серпні негативні оцінки перспектив своєї економічної діяльності.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця.

Зазначається, що у серпні ІОДА зріс до 44,1 із 43,6 у липні.

"Водночас невизначеність із тривалістю війни та пов’язане з цим погіршення інфляційних очікувань, подальше руйнування виробничих потужностей та інфраструктури, значна вимушена міграція населення всередині країни стримують відновлення економічної активності підприємств усіх секторів економіки", – наголосили в регуляторі.

Так, підприємства промисловості поліпшили оцінки економічних перспектив з огляду на релокацію частини підприємств до більш безпечних регіонів, поступове налагодження ланцюгів постачання та адаптацію до нових умов: секторальний індекс у серпні становив 46,7 порівняно з 43,1 у липні.

Уперше за останні місяці підприємства очікували збільшення обсягів виготовленої продукції. Також респонденти сектору були менш песимістичні щодо обсягів нових замовлень на продукцію, зокрема експортних експортних.

Підприємства сектору будівництва також посилили в серпні оцінки своєї діяльності завдяки сприятливим сезонним умовам та поступовому відновленню будівництва житлових і нежитлових будівель: секторальний індекс становив 41,2 (у липні – 35).

Зазначається, що знизився песимізм в очікуваннях щодо обсягів будівництва та обсягів нових замовлень, а також обсягів закупівлі сировини та матеріалів.

Водночас підприємства торгівлі в серпні незначно погіршили очікування щодо своєї економічної діяльності, однак все ще перебувають найближче до нейтрального рівня: секторальний індекс становив 47,4 порівняно з 48,7 у липні.

Респонденти очікують зменшення обсягів товарообороту, залишаються стриманими щодо обсягів закупівлі товарів для продажу, вказують на зменшення залишків товарів для продажу унаслідок вичерпання старих запасів та обмеження постачання нового товару, кажуть в НБУ.

При цьому, підприємства сфери послуг мали найстриманіші оцінки серед інших секторів економіки щодо своєї діяльності, зважаючи на подальше пошкодження транспортної інфраструктури, слабкий попит і втрату замовлень: секторальний індекс погіршився до 39,6 з 41,9 у липні.

Респонденти посилили очікування щодо зменшення обсягів наданих послуг, обсягів нових замовлень та послуг у процесі виконання, водночас послабили очікування щодо підвищення тарифів на власні послуги.

"Підприємства всіх секторів, що беруть участь в опитуваннях, зберігають високі очікування щодо здорожчання власної продукції/послуг на тлі посилення очікувань зростання цін на сировину та товари постачальників. Оцінки щодо зайнятості залишаються стриманими. Підприємства всіх секторів не очікують збільшення загальної чисельності працівників. Натомість підприємства промисловості та будівництва відзначили деяке підвищення попиту на персонал", – підсумували в Нацбанку.

Опитування підприємств тривало з 4 до 23 серпня. У ньому взяли участь 429 підприємств.