Ціни на газ та електроенергію в Туреччині зросли ще на 20-50%

У Туреччині зросли ціни на газ та електроенергію для промисловості, сфери послуг і домогосподарств.

Як пише Reuters, регулятор повідомив, що підняв ціни на електроенергію для домогосподарств на 20%, для компаній та установ – на 30%, для промисловості – на 50%, передає Європейська правда.

Державний імпортер енергоресурсів BOTAS оголосив про зростання цін на природній газ для домогосподарств на 20,4%, для малих і середніх підприємців – на близько 47%, для великих промисловців – на майже 51%, а вартість газу для виробництва електроенергії зросте на 49,5%.

Відомства пояснили необхідність підвищення цін війною в Україні та іншими глобальними процесами.

При цьому, держава продовжує виділяти субсидії для домогосподарств, щоб допомогти їм сплачувати рахунки за газ. Субсидія може покривати до 80% суми.

Туреччина сильно залежить від імпорту енергоресурсів, тому теж постраждала від глобального зростання цін. Це вже не перше підвищення – загалом у 2022 році ціна газу для домогосподарств зросла на 174%, для малих і середніх компаній – на 277%, для великої промисловості – на майже 380%.