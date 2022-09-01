Ціни на автогаз на АЗС впали за місяць ще на 10%

Середня ціна на скраплений газ у серпнів мережах АЗС знизилася на 2,89 грн або 9,98% - з 28,97 до 26,09 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 2,28 грн і 2,38 грн, до 26,92 і 26,86 грн/л відповідно.

На станціях групи "Приват" автогаз здешевшав на 3,43-4 грн і тепер коштує 25,08-25,18 грн/л.

На своїх АЗС мережа "Авантаж 7" виставила на стелу 23,95 грн/л (-3 грн до 1 серпня). На станціях KLO і SOCAR продукт здешевшав на 3,14 і 4 грн, до 25,63 і 26,48 грн/л відповідно.

Крім того, на 1,34-6 грн здешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo, "Нефтек", BVS, "Овіс" та інших.

Найменше втратив у ціні скраплений газ на заправних станціях VostokGaz (-1,34 грн/л) – до 26,85 грн/л, найбільше здешевшав – у мережі Prime (-6 грн), до 27 грн/л.