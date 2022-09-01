Росія планує купити китайські юані та інші "дружні" валюти на $70 мільярдів, – Bloomberg (оновлено)
Росія розглядає план купівлі цьогоріч $70 млрд у юанях та інших "дружніх" валютах, щоб уповільнити різке зростання рубля, перш ніж перейти до довгострокової стратегії розрахунків за свої енергоносії у китайській валюті.
Відповідний план отримав початкову підтримку на спеціальній "стратегічній" нараді за участю вищих посадовців уряду та Центробанку РФ, повідомляє Bloomberg.
Агентство зауважує, що протягом багатьох років Кремль стримував витрати і зберігав сотні мільярдів доларів, євро та іншої іноземної валюти як подушку безпеки, щоб захистити економіку від злетів та падінь цін на нафту.
"Заморожені $300 млрд не допомогли Росії; навпаки, вони стали вразливістю та символом втрачених можливостей", – йдеться у презентації плану.
Однак у матеріалах доповіді наголошується, що купівля валют "дружніх" країн може виявитися досить проблематичною. Оскільки продаж активів у юанях "вимагає окремої угоди з Китаєм, якої буде дуже важко досягти в умовах кризи".
Інші валюти, такі як дирхам ОАЕ, схильні до "високих політичних ризиків", оскільки ці уряди можуть змінити свій політичний курс. У свою чергу турецька ліра стикається із серйозними ризиками девальвації.
Російська влада перейшла до формування валютних резервів у "дружніх" валютах після того, як близько половини валютних резервів Росії у розмірі $640 млрд були заморожені після вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року.
У документі йдеться про те, що запаси юанів можуть досягти $180 млрд, включаючи невказані додаткові покупки, зроблені цього року. Центральний банк перестав повідомляти про розбивку валютних резервів за валютами після запровадження санкцій. 1 січня він заявив, що на юань припадає 17,1% його активів, що становить трохи більше ніж $100 млрд.
План закликає витратити ці гроші – цілих $180 млрд – протягом наступних трьох-пʼяти років, щоб допомогти покрити величезні витрати на заміну іноземних технологій та переміщення транспортної інфраструктури на нові ринки в Азії.
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