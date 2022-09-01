США обмежили продаж новітніх чіпів до Росії та Китаю

Адміністрація Байдена ввела нові обмеження на продаж деяких складних комп’ютерних чіпів Китаю та Росії.

Нові обмеження стосуються високоякісних моделей чіпів, які продають компанії Nvidia та Advanced Micro Devices, пише The New York Times.

Ці чіпи розробили для рендерингу зображень у відеоіграх, але протягом останнього десятиліття широко застосовували в найбільших суперкомп’ютерах – для таких програм, як розпізнавання мови та об’єктів на фотографіях.



Суперкомп’ютери також використовуються в програмах, які включають розробку зброї та збір розвідданих, а деякі системи в Китаї були пов’язані зі спостереженням за мусульманськими меншинами країни. Штучний інтелект також все частіше використовується для таких цілей, як ідентифікація облич у відеозображеннях.



Найбільший виробник графічних процесорів компанія Nvidia заявила, що федеральний уряд тепер вимагає, щоб вона отримала експортні ліцензії на продаж двох високоякісних чипів, які використовують у центрах обробки даних. Нова вимога має завадити перенаправленню чипів у Китай та росію для використання у військових цілях.

За словами джерела The New York Times, знайомого із ситуацією, інші виробники інструментів і програмного забезпечення для проєктування теж отримали подібні листи від уряду. Там повідомлялося, що експорт до Китаю їхніх високоякісних технологій обмежений.