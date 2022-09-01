Українці зможуть обміняти гривню на євро у латвійських банках

Із 5 вересня українці, які через війну вимушено залишили Україну та перебувають у Латвії, зможуть обміняти готівкову гривню на євро.

Відповідну угоду Національний банк України та Банк Латвії уклали 16 серпня 2022 року, передає пресслужба НБУ.

Відповідно до угоди, громадяни України, які зареєстровані в Латвії як українські біженці, зможуть обміняти готівкову гривню на євро.

Обмінні операції можливо буде здійснити у визначених відділеннях AS "Industra Bank" та AS "Rietumu banka" в шести містах Латвії.

Обмін готівкової гривні на євро можливий у межах установленого ліміту до 10 тис. грн на одну особу.

До обміну прийматимуть банкноти номіналом від 100 до 1000 грн, тобто банкноти нижчих номіналів та монети для обміну не прийматимуться. Водночас обміну не підлягатимуть значно зношені банкноти та банкноти з дефектами.

Обмін здійснюватиметься із застосуванням фіксованого обмінного курсу гривні до євро, який визначатиме НБУ.

Інформація про встановлений курс щотижня публікуватиметься на офіційних вебсайтах Банку Латвії, AS "Industra Bank" та AS "Rietumu banka". Відповідні обмінні операції не передбачають жодної плати або комісій з боку латвійських банків.