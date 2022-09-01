Ексдиректор ДП "Сервіс" у Криму незаконно вивів $148 тисяч у російський банк, – ДБР

Правоохоронці повідомили про підозру ексдиректору державного підприємства "Сервіс", який у 2014 році у Криму незаконно перерахував $147,5 тис. на рахунок в російському банку.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"Він навмисно відкрив рахунок в російському банку вже на початку окупації АР Крим, аби кошти стали недоступні для української сторони. Ці гроші були отримані держпідприємством від надання в оренду двох морських суден", – йдеться у повідомленні.

Посадовцю повідомили про підозру в розтраті майна через зловживання службовим становищем в особливо великому розмірі – ч. 5 ст. 191 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Вирішується питання про здійснення спеціального досудового розслідування, оскільки підозрюваний знаходиться на тимчасово окупованій території України.