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США видали ордер на арешт літака російського "Лукойлу" вартістю $45 мільйонів

лукойл

Сполучені Штати отримали ордер на арешт літака вартістю $45 млн, що належить російській енергетичній компанії "Лукойл".

Про це повідомляє Міністерство юстиції США, передає Reuters.

"Окружний суд США Південного округу Техасу санкціонував відповідний арешт", – йдеться в заяві міністерства.

Зазначається, що літак здійснював польоти до та з РФ, порушуючи санкції Міністерства торгівлі США. Востаннє Boeing 737-7EM літав доСША в березні 2019 року.

З 2014 року "Лукойл" перебуває під секторальними санкціями, запровадженими Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

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росія (14103) літак (657) США (4796) Лукойл (97)


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