Зеленський закликав запровадити санкції проти російської атомної галузі

Президент Володимир Зеленський закликав до санкцій проти атомної енергетики Росії за окупацію Запорізької АЕС.

Про це він сказав у своєму зверненні до щорічної конференції Forum 2000 у Празі 31 серпня, передає Радіо Свобода.

Очільник держави зазначив, що Захід вже ухвалив низку санкцій проти Росії, проте її потенціал "ще не зруйнований цими санкціями".

"За радіаційний шантаж на Запорізькій АЕС "Росатом" і вся атомна галузь Росії повинні отримати блокувальні санкції. Російські атомники працюють на повторення Чорнобильської катастрофи – це має бути покарано. Поки ще не пізно. Завдяки санкціям усі потенційні держави-агресори у світі мають побачити, що ціна радіаційного шантажу буде непідйомною для шантажиста", – сказав він.

Зеленський також закликав повністю заблокувати російську банківську систему.

"Це абсурдно, що російські банки досі можуть працювати зі світовою фінансовою системою, коли російська держава робить усе, щоб завдати світу якнайбільше шкоди", – заявив президент.

Глава держави нагадав, що світ вже зміг полегшити продовольчу кризу, спричинену російською блокадою українських портів, і має так само знайти рішення для енергетичної кризи.

"Росія робить усе, щоб цінова криза била по демократіях, била потужно, щоб у Європі та світі поширювався хаос. А отже, ми повинні зробити все, щоб прибрати будь-яку енергетичну залежність від Росії, щоб ліквідувати її можливість заробляти на енергоносіях і щоб допомогти людям вистояти в цій кризі", – вважає президент.

Він повторив пропозицію Києва продавати свою електроенергію до Європи. За словами Зеленського, Україна може експортувати в рази більше електрики, ніж робить це зараз.