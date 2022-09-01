Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС (оновлено)

Місія Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) вирушила із Запоріжжя до Енергодара, де розташована Запорізька АЕС.

Про це повідомили в НАЕК "Енергоатом", передає "Інтерфакс-Україна".



"Місія виїхала, зараз у дорозі", – зазначили в компанії у коментарі агентству.



Інших подробиць наразі не повідомили. "Ситуація вкрай напружена, але місія робить все, щоб здійснити плани", – додали в НАЕК.

Від Запоріжжя до Енергодара близько 120 км. Міністр енергетики Герман Галущенко та президента "Енергоатому" Петро Котін супроводжують місію МАГАТЕ. Раніше у Запорізькій ОВА заявили, що росіяни ведуть артобстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії із Запоріжжя до ЗАЕС.

Пізніше пресслужба НАЕК "Енергоатом" повідомила, що місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС.

Крім того, 1 вересня внаслідок обстрілів російськими військовими майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист, через що відключився енергоблок №5.

Як повідомлялося, 31 серпня Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на чолі з гендиректором Рафаелем Гроссі прибула до Запоріжжя для моніторингу ситуації на ЗАЕС. Місія має оцінити завдані станції обстрілами збитки, перевірити системи безпеки та оцінити умови роботи персоналу.

Нагадаємо, з початку серпня російські війська періодично обстрілюють Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об’єкта, в тому числі із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого ушкоджень зазнало обладнання станції.

25 серпня Запорізька АЕС була відключена від енергомережі України через пошкодження повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська". Після того гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі наголосив на необхідності термінового виїзду експертної місії агентства на Запорізьку АЕС.

Пізніше електрстанцію все ж підключили до української енергомережі.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.