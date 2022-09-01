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Італія арештувала 11 вілл російського мільярдера Кантора

кантор

Італійська влада наклала адміністративний арешт на 11 вілл на північно-східному узбережжі Сардинії, які належать російському мільярдеру, співвласнику виробника мінеральних добрив "Акрон" В’ячеславу Кантору.

Про це повідомляє Forbes із посиланням на L’Unione Sarda.

Серед заарештованих об'єктів нерухомості на курорті Порто-Рондо – вілли, які раніше належали найближчим родичам експрем'єра Італії Сільвіо Берлусконі. Це вілли, які були куплені у матері Берлусконі та його брата.

Рада Європи розпорядилася заблокувати активи Кантора у квітні, коли бізнесмен потрапив під санкції Євросоюзу.

Після санкцій ЄС Кантор передав частку 45,1% в "Акроні" в управління трьом топменеджерам. До цього йому належало 89,8% виробника мінеральних добрив. Кантор входить до тридцятки найбагатших російських бізнесменів зі статками $4,6 млрд. Кантора називають бізнесменом, близьким до президента Росії Володимира Путіна.

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арешт (848) Італія (440) олігарх (253) росія (14103)


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