Україна посилить співпрацю з USAID, – Мінрегіон

Під час зустрічі урядової делегації до США на чолі з міністром розвитку громад та територій Олексієм Чернишовим та адміністраторкою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Самантою Пауер сторони обговорили посилення співпраці України з USAID у терміновому відновленні, проведенні реформ та гуманітарних напрямках.

Про це повідомляє пресслужба Мінрегіону.

"Зокрема, домовилися про участь USAID у швидкому відновленні та закритті термінових потреб громад. Також USAID висловили зацікавленість, щоб допомогти створити систему моніторингу відбудови. Був вдячний почути про важливість реформи децентралізації та запевнення у подальшій підтримці громад, у тому числі підтримці розвитку бізнесу у регіонах", – зазначив Чернишов.

Як повідомлялося, у липні USAID виділив майже $74 млн додаткової гуманітарної допомоги для підтримки українського народу, який постраждав від війни.

Із початку повномасштабного вторгнення РФ і станом на кінець липня США надали понад $1,45 млрд гуманітарної допомоги для задоволення потреб людей в Україні та тих, хто втік до сусідніх країн. Зокрема, майже $952 млн буди виділені через USAID.