Аварійний захист Запорізької АЕС внаслідок обстрілів відключив п’ятий енергоблок, – "Енергоатом"

Унаслідок обстрілів російськими військовими майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист, через що відключився один із двох працюючих енергоблоків - п’ятий.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" у Telegram.

"Сьогодні, 1 вересня 2022 року, о 4:57 внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок", – йдеться у повідомленні.

Крім того, пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб ЗАЕС-330 кВ. У перехідному режимі сталося знеструмлення непрацюючого енергоблока №2 із запуском дизель-генераторів.

Як наголошує "Енергоатом", це вже вдруге за останні 10 днів злочинні дії російських військових призводять до відключення блока та знеструмлення станції.

Водночас енергоблок №6 продовжує працювати в енергосистемі України й одночасно заживлює власні потреби ЗАЕС.

"Український персонал станції робить все можливе для ліквідації пошкоджень її інфраструктури", – підкреслюють атомники.

Як повідомлялося, 31 серпня Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на чолі з гендиректором Рафаелем Гроссі прибула до Запоріжжя для моніторингу ситуації на ЗАЕС. Місія має оцінити завдані станції обстрілами збитки, перевірити системи безпеки та оцінити умови роботи персоналу.

Нагадаємо, з початку серпня російські війська періодично обстрілюють Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об’єкта, в тому числі із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого ушкоджень зазнало обладнання станції.

25 серпня Запорізька АЕС була відключена від енергомережі України через пошкодження повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська". Після того гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі наголосив на необхідності термінового виїзду експертної місії агентства на Запорізьку АЕС.

Пізніше електрстанцію все ж підключили до української енергомережі.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.