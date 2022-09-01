Україні потрібно 15 мільярдів євро на відновлення системи охорони здоров’я, – StateWatch

На відновлення зруйнованої під час повномасштабної війни системи охорони здоров’я України необхідно близько 14,7 млрд євро.

Таку суму було озвучено на останньому засіданні секторальної робочої групи "Охорона здоров’я", створеної при Кабміні, 21 липня, повідомляє StateWatch із посиланням на протокол засідання.

Водночас зазначається, що ці цифри не є фінальними через зміну курсу валют та продовження війни, проте складають мінімальну потребу.

Крім того, секторальна робгрупа брала участь у розробці проєкту плану відновлення системи охорони здоров’я. Передбачається завершити роботи з відновлення до 2032 року.

План відновлення зруйнованої системи охорони здоров’я має три ключові блоки:

2022 – забезпечення медичною допомогою під час війни;

2023-2025 – відновлення системи охорони здоров'я;

2026-2032 – підвищення людського капіталу, якості медичної допомоги, технологічний розвиток.

Під час засідання робочої групи також було зазначено, що окупанти знищили 123 об’єкти медичних закладів, пошкодили 711 і продовжують атаки на медичні заклади.

Група була створена для координації медичної реформи та забезпечення координації планів дій Міністерства охорони здоров’я та планів/програм донорів. До її складу входять представники МОЗ, Всесвітньої організації охорони здоров’я, структур ООН, Світового банку, Делегації Європейського Союзу в Україні, Агентства США з міжнародного розвитку, посольств Швейцарії та Великобританії тощо.