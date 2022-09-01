Міністри фінансів G7 обговорять запровадження граничної ціни на російську нафту, – Кірбі (оновлено)

Міністри фінансів країн "Великої сімки" (G7) 2 вересня обговорять можливість встановлення граничної ціни на російську нафту.

Як пише Bloomberg, про це заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає Інтерфакс-Україна.



"Міністри фінансів G7 у п'ятницю 2 вересня обговорять тему стелі цін на російську нафту", – зазначив він.

Крім того, Bloomberg пише: у США сподіваються, що це послабить тиск на енергетичний ринок та скоротить загальні прибутки Росії від сирої нафти.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен та її колеги обговорять ці заходи 2 вересня. План дозволить покупцям російської нафти за обмеженою ціною продовжувати отримувати важливі послуги, такі як фінансування та страхування танкерів. Європейський Союз, Великобританія та Швейцарія планують заборонити своїм компаніям надавати ці послуги для поставок російської нафти з грудня.



"Ми вважаємо, що це найефективніший спосіб сильно вдарити по доходах Путіна, і це призведе не лише до падіння доходів Путіна від нафти, але й до зниження глобальних цін на енергоносії", – заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр.

У Білому домі також додають, що рішення буде ухвалено в партнерстві з союзниками, країнами "Великої сімки", і це завдасть серйозного фінансового удару по Росії.

Наразі немає інформації, якою буде гранична ціна і які країни приєднаються до обмежень.



У середу Велика Британія заявила, що підтримує цей план, а міністр фінансів Надхім Захаві зазначив, що він буде "найефективнішим, якщо його підтримає максимально широка коаліція".

У березні США заборонили імпорт нафти з РФ, на початку червня ЄС затвердив шостий пакет санкцій, який передбачав заборону імпорту нафти та деяких нафтопродуктів із Росії. Водночас відмова від нафти триватиме у ЄС близько пів року, а від нафтопродуктів – до восьми місяців.



У червні лідери країн G7 домовилися про запровадження у майбутньому ліміту цін на нафту, що імпортується з РФ. За даними видання Politico, США пропонували досягти ліміту цін на російську нафту, вивівши з-під дії санкцій у сфері страхування вантажоперевезень лише ті країни, які погодяться купувати паливо за встановленою ціною.



Газета Financial Times повідомляла, що адміністрація президента США Джо Байдена активізувала переговори з великими імпортерами нафти, щоб залучити їх до участі в ініціативі, яка має обмежити вартість продажу нафти Росією.

За словами джерел FT в офіційних колах США, Вашингтон веде переговори з Китаєм, Індією та низкою інших країн, які купували російську нафту з дисконтом до ринкової ціни після відмови від її закупівель багатьма європейськими покупцями через війну в Україні.