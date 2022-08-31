"Нафтогаз" отримав згоду кредиторів на відстрочку виплат лише за одним випуском євробондів

НАК "Нафтогаз України" провів переговори з держателями єврооблігацій, термін погашення яких настає у липні 2024 року, 77% інвесторів проголосували "за" і погодились на пропозицію з відтермінування виплат на два роки.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу".

Таким чином компанія може сплатити тіло боргу в розмірі 600 млн євро не у 2024, а у 2026 році, а відсотки по ньому почне сплачувати у 2024 році.

Сума відсотків, що відтерміновується впродовж 2022-2024 років, складає 90 млн євро (45 млн євро на рік, що мають сплачуватися у липні кожного року).

"Ми вдячні інвесторам, що з розумінням поставилися до ситуації, в якій сьогодні знаходиться Україна. Рішення про відтермінування – важливий крок назустріч, який ми цінуємо", – зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Як того вимагає розпорядження Кабміну № 625-р від 21 липня 2022 року, компанія вже звернулася до Кабінету міністрів з проханням погодити відповідний правочин для належного завершення запиту до держателів єврооблігацій з погашенням у 2024 році.

Держателі єврооблігацій, термін погашення яких настає у листопаді 2026 року, на повторних зборах не підтримали нову пропозицію щодо змін до умов боргових зобов’язань національної компанії.

Умови відхиленої інвесторами пропозиція "Нафтогазу" були визначені Кабінетом міністрів, зокрема Міністерством фінансів, як того вимагає розпорядження Кабміну № 625-р від 21 липня 2022 року. Умови, запропоновані держателям єврооблігацій національною компанією, відповідали умовам пропозиції інвесторам щодо відтермінування виплат за суверенними єврооблігаціями України.

Нагадуємо, що 17 серпня 2022 року інвестори, що є власниками євробондів з терміном погашення у липні 2022 року, відхилили пропозицію "Нафтогазу" з відтермінування виплат.

Найближчим часом "Нафтогаз" звернеться до Кабінету міністрів із пропозицією виробити спільну позицію щодо подальших дій з реструктуризації єврооблігацій компанії.

Як повідомлялося, наприкінці липня "Нафтогаз України" допустив дефолт за єврооблігаціями на $335 млн, виплати за якими мали бути здійснені 26 липня. В компанії тоді пояснювали, що Кабінет міністрів не надав дозволу на погашення єврооблігацій, доручивши керівництву компанії невідкладно розпочати другий раунд переговорів з інвесторами про реструктуризацію боргу.

Після цього "Нафтогаз" направив власникам єврооблігацій через їх емітента Kondor Finance plc повторний запит про згоду про відстрочку виплат, в якому на відміну від початкового пропонує відстрочити погашення та відповідно продовжити термін на два роки не лише євробондів-2022, але і євробондів-2024 та євробондів-2026.

Нагадаємо, 21 липня Кабмін своїм рішенням визнав незадовільною роботу правління НАК "Нафтогаз України", пов’язану зі зміною кредитних умов з емітентом його єврооблігацій Kondor Finance plc. Цим же документом Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" укласти договір із Kondor Finance на встановлених урядом умовах. Самі умови у розпорядженні не було оприлюднено.

Зараз в обігу перебувають три випуски єврооблігацій "Нафтогазу", всі вони були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на 600 млн євро під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР ), а у листопаді того ж року – 7-річні на $500 млн із прибутковістю 7,625%.