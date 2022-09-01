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США готують додаткову безпекову допомогу для України

сша

Адміністрація президента США Джо Байдена незабаром оголосить про додаткову безпекову допомогу для України.

Про це заявив офіційний представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі, передає Європейська правда з посиланням на агентство Reuters.

"Найближчими днями будуть оголошення про майбутню безпекову допомогу", – сказав Кірбі.

Раніше повідомлялося, що до державного бюджету через механізм Світового банку надійшло $3 млрд грантової допомоги від США.

До того президент США Джо Байден оголосив про виділення найбільшого пакету військової допомоги Україні на $2,98 млрд.

Автор: 

безпека (115) допомога (1519) США (4796)


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