США готують додаткову безпекову допомогу для України
Адміністрація президента США Джо Байдена незабаром оголосить про додаткову безпекову допомогу для України.
Про це заявив офіційний представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі, передає Європейська правда з посиланням на агентство Reuters.
"Найближчими днями будуть оголошення про майбутню безпекову допомогу", – сказав Кірбі.
Раніше повідомлялося, що до державного бюджету через механізм Світового банку надійшло $3 млрд грантової допомоги від США.
До того президент США Джо Байден оголосив про виділення найбільшого пакету військової допомоги Україні на $2,98 млрд.
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