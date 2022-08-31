Жодна з країн Євросоюзу не почала конфіскацію активів підсанкційних росіян, – уряд Литви

Литва навряд чи може ухвалювати в односторонньому порядку правові акти, які передбачають конфіскацію активів у осіб, що підпали під санкції, для цього потрібне внесення змін до законодавства ЄС.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Литви з посиланням на висновок робочої групи, яка мала оцінити правові можливість конфіскації коштів та іншого майна суб'єктів, щодо яких запроваджено санкції, передає Інтерфакс-Україна.

"Питання конфіскації активів осіб, які підпадають під санкції ЄС, необхідно вирішувати спільно з Єврокомісією та іншими державами-членами ЄС – у такий спосіб ми забезпечимо єдине та ефективне правове регулювання", – прокоментував висновки робочої групи заступник міністра внутрішніх справ Литви Віталій Дмитрієв.

Європейська комісія (ЄК) у травні представила законодавчі пропозиції, спрямовані на виявлення, заморожування, конфіскацію та управління активами фізичних та юридичних осіб, які порушили обмежувальні заходи ЄС.

"Пропозиція ЄК щодо директиви обмежується конфіскацією в контексті кримінального судочинства. Потрібно дивитися на цю проблему ширше", – наголосив Дмитрієв.

За даними литовського Міністерства внутрішніх справ, майно підсанкційних осіб наразі не конфіскується в жодній із країн-членів ЄС. Однак у Канаді прийнято закон, що дозволяє конфіскацію активів фізичних та юридичних осіб, включених до списку санкцій цієї країни.

В МВС Литви зазначають, що у цій країні зареєстровано кілька компаній, які так чи інакше підпадають під санкції, запроваджені у відповідь на розв'язану РФ війну проти України. Серед них – завод фосфорних добрив Lifosa (входить до групи "Єврохім"), група Inter RAO Lietuva (входить до "Інтер РАО"), компанія з торгівлі мінеральною водою IDS Borjomi Europe та інші.

Раніше повідомлялося, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтримала використання заморожених російських активів для відновлення України.

Водночас голова Федеральної ради Швейцарії Ігнаціо Кассіс виступив проти конфіскації російських активів, що потрапили під санкції, оскільки це, на його думку, суперечить основоположному для демократій праву власності.