Повторні заявки на виплати переселенцям можна буде подати до 1 жовтня

Усі внутрішні переселенці, які намагалися оформити державну допомогу до 30 квітня через застосунок "Дія", але не отримали її, мають можливість до 1 жовтня оформити заяву повторно.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Для того, щоб отримати належну допомогу, потрібно до 1 жовтня цього року прийти особисто до органу соцзахисту та написати ще одну заяву або ж надіслати таку заяву поштою.

При цьому треба зазначити, зокрема, номер банківського рахунка (за стандартом IBAN) або персональних даних одержувача та підтвердити факт подання через "Дію" попередньої заяви, що була ще навесні (наприклад скріншот). Протягом 10 днів із надходження заяви буде призначена допомога.

Раніше повідомлялося, що уряд розширив перелік тимчасово окупованих територій для виплати допомоги переселенцям.