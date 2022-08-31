Обсяг непрацюючих кредитів зріс за місяць ще на 24 мільярди, – НБУ

Обсяг непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України зріс у липні на 24,2 млрд грн - до 363,68 млрд грн.

У підсумку частка непрацюючих кредитів станом на 1 серпня зросла до 30% порівняно 29,7% станом на 1 липня, повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).

Водночас кредитний портфель українських банків за липень 2022 року скоротився на 6% – до 1,212 трлн грн.

Як повідомлялося, обсяг непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України зріс у червні на 21,9 млрд грн до 339,31 млрд грн, у другому кварталі загалом обсяг NPL збільшився на 33,1 млрд грн.

Тоді Нацбанк вказував, що банки лише розпочали поступове визнання NPL.